Es el fin de un largo, muy largo culebrón. Después de meses de giros, la saga Jonathan Kuminga toca su fin, porque ESPN anuncia que los Warriors lo traspasan, en compañía de Buddy Hield, a Atlanta. Recuperando a cambio a Kristaps Porzingis.

BREAKING: The Golden State Warriors are trading Jonathan Kuminga and Buddy Hield to the Atlanta Hawks for Kristaps Porzingis, sources tell ESPN. pic.twitter.com/eqNWwCupEZ — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Golden State abandona la pista de Giannis

De inmediato, ESPN añade que Trayce Jackson-Davis toma la dirección de Toronto, a cambio de la segunda ronda de Draft 2026 de los Lakers.

Durante mucho tiempo en el expediente Giannis Antetokounmpo, Golden State parece haber abandonado la pista que lleva al griego, asegurándose en su lugar los servicios de Kristaps Porzingis. Una bella captura, que debería encajar a la perfección en el sistema de Steve Kerr, pero la gran interrogante concierne por supuesto su estado de salud, no logrando el letón encadenar los partidos desde hace casi dos años.

A destacar que “KP” será libre al final de temporada y se trata de una apuesta por algunos meses para los “Dubs”, huérfanos de Jimmy Butler. Lo habían estado siguiendo desde hace algún tiempo y esperan ahora ofrecer un grupo competitivo a Stephen Curry y Draymond Green, con vistas a los playoffs.