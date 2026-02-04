El Joventut Badalona vive días de contrastes en clave de presente. El triunfo sobre la bocina en la BCL, con canasta ganadora de Cameron Hunt, impulsa al equipo a soñar ya con los cuartos de final. Sin embargo, lejos de la pista, las oficinas que lidera Jordi Martí trabajan contrarreloj para encontrar un nuevo fichaje tras la salida de Sam Dekker y la lesión de uno de los pilares del equipo de Dani Miret.

Cameron Hunt y la Penya asaltan Alemania

Cameron Hunt da el triunfo al Joventut y acerca los cuartos de la BCL con una canasta ganadora ante Würzburg que mantiene al Joventut invicto en la Basketball Champions League y le permite mirar de cerca los cuartos de final. Hunt lideró al equipo con 18 puntos, bien secundado por Ricky Rubio y el croata Ruzic. La Penya domina el grupo K con un impecable 3-0 y tiene muy cerca el billete para la fase final, que se disputará en Badalona.

Hunt se medía a su primer equipo europeo y, fiel a su fama de maestro del clutch, decidió el partido en los últimos instantes con una bandeja sobre la bocina. El Joventut se llevó la victoria por 83-85, sumando así su noveno triunfo consecutivo.

Joventut Badalona despide a Sam Dekker

La jornada comenzó con la salida de Sam Dekker del Joventut y la rescisión de su contrato. Dekker, que la temporada pasada fue uno de los líderes del equipo verd-i-negre, se convirtió en un jugador con poco protagonismo bajo las órdenes de Dani Miret esta temporada 2025-26, además de arrastrar molestias en el hombro, lo que ha precipitado su marcha de Badalona. Esta temporada, Dekker ha disputado 12 partidos de Liga Endesa, promediando 4,6 puntos y 3,2 rebotes por encuentro.

Estadísticas de Sam Dekker en la Penya

2024-25 Liga Endesa : 12.7 puntos, 4.2 rebotes, 1.3 asistencias, 25 partidos, 27.4 minutos

: 12.7 puntos, 4.2 rebotes, 1.3 asistencias, 25 partidos, 27.4 minutos 2025-26 Liga Endesa : 4.6 puntos, 3.2 rebotes, 0.7 asistencias, 12 partidos, 16 minutos

: 4.6 puntos, 3.2 rebotes, 0.7 asistencias, 12 partidos, 16 minutos 2024-25 Eurocup : 13 puntos, 4.7 rebotes, 2 asistencias, 10 partidos, 25 minutos

: 13 puntos, 4.7 rebotes, 2 asistencias, 10 partidos, 25 minutos 2025-26 BCL: 7.4 puntos, 3.8 rebotes, 1 asistencia, 5 partidos, 17.6 minutos

I love the Penya fans so much. You have all supported me from day 1. You welcomed my family with open arms. You cheered for me through good times and picked me up through bad times. You helped us celebrate the birth of our son, Christian, this year. You watched Wolfie run around… — Sam Dekker (@dekker) February 3, 2026

En busca de un nuevo fichaje y lesión de Adam Hanga

Tras la salida de Sam Dekker, que regresará a Estados Unidos para operarse, Dani Miret afronta un nuevo contratiempo: Adam Hanga no estará disponible para los próximos partidos por lesión y parece que no llegará a tiempo para la Copa del Rey de Valencia, tras disputar solo 12 minutos ante Würzburg. Esta situación obliga a las oficinas de la Penya a buscar con urgencia un fichaje, centrando todas las miradas en un ala-pívot que pueda asumir un papel clave y aportar impacto inmediato desde su llegada a Badalona.