Anunciado en salida este lunes, James Harden ya hace las maletas: ESPN anuncia que los Clippers lo envían como se imaginaba a los Cavaliers, ¡a cambio de Darius Garland y una futura segunda ronda de Draft!

Un nuevo “backcourt” de calibre All-Star en Cleveland

Un nuevo “backcourt” de calibre All-Star ve el día en Cleveland: James Harden y Donovan Mitchell. Juntos, pero también con Evan Mobley y Jarrett Allen (salvo nuevo giro…), tendrán la misión de romper el techo de cristal de esta franquicia de los Cavs, eliminada en semifinal de conferencia en 2024 y luego en 2025.

This new duo in Cleveland 🔥 pic.twitter.com/rWbX8akhrD — ESPN (@espn) February 4, 2026

Hacía varios días que los Clippers y James Harden trabajaban mano a mano, para romper su asociación, cuando el MVP 2018 habría estado decepcionado de no haber obtenido una extensión de contrato. Podía poner su veto sobre cualquier intercambio, después de haber re-firmado el verano pasado por un solo año garantizado ($39.2 millones). Con el segundo en “player option” ($42.3 millones).

A los 36 años, el Barbudo recuperó esta temporada cifras dignas de su período Rockets, con 25.4 puntos, 8.1 asistencias, 4.8 rebotes y 1.3 robos de promedio (con 42% en tiros, incluyendo 35% en triples). En el seno de un equipo de Los Angeles primero en apuros (6-21), pero luego muy bien recuperado colectivamente (17-5).