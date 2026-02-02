Una semana después del anuncio de los titulares, ahora conocemos el nombre de los suplentes del All-Star Game 2026, previsto para el 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Angeles.

En el Oeste, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama y Nikola Jokic estarán acompañados por Jamal Murray, Devin Booker, Anthony Edwards, Deni Avdija, Kevin Durant, LeBron James y Chet Holmgren.

En el Este, encontraremos a Donovan Mitchell, Norman Powell, Jalen Johnson, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Karl-Anthony Towns y Jalen Duren, además de Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Cade Cunningham y Jaylen Brown. En cuanto a Giannis Antetokounmpo, lesionado, será reemplazado próximamente por Adam Silver.

The NBA All-Star Starters & Reserves!



The three rosters for the 2026 NBA All-Star Game will be announced Tuesday (2/3) at 7:00pm/et on Peacock. pic.twitter.com/AyWd7v1TtI — NBA (@NBA) February 1, 2026

LeBron James salvado por los entrenadores

Lo que hay que retener de este anuncio, es la presencia —esperada— de Kevin Durant y sobre todo la —menos garantizada— de LeBron James. “KD” consigue su 16ª selección, el cuarto mejor total de la historia, mientras que “LBJ” obtiene una 22ª, mejorando su propio récord en la materia (¡y a los 41 años, por favor!).

Los dos futuros Hall of Famers saldrán del banquillo este año, dejando fuera a jugadores como James Harden, Dillon Brooks, Kawhi Leonard, Jaren Jackson Jr. o incluso Alperen Sengun. Más en el Este, los ausentes más marcantes se llaman Brandon Ingram, Michael Porter Jr, Joel Embiid, Evan Mobley, Paolo Banchero o incluso Bam Adebayo.

También, hay que subrayar la llegada de seis nuevas estrellas para el evento: Jamal Murray (quien habrá esperado mucho tiempo antes de ser invitado a tal fiesta…), Deni Avdija, Chet Holmgren, Norman Powell, Jalen Johnson y Jalen Duren. Constatamos igualmente que los dos líderes de cada conferencia, el Thunder y los Pistons, poseen dos representantes. Al igual que los Knicks, los Lakers y los Nuggets.

LeLongevity. 23 years, 22 All-Star selections 👑



LeBron James has been selected to his 22nd career All-Star Game 👏 pic.twitter.com/b54ixH7ABR — SportsCenter (@SportsCenter) February 1, 2026

¿Cuántos All-Stars suplementarios?

Recordemos sin embargo que el All-Star Game ha —de nuevo— cambiado de formato este año y los 24 All-Stars serán repartidos en tres equipos de ocho miembros cada uno. Dos equipos estarán compuestos de jugadores estadounidenses y un equipo estará compuesto de jugadores internacionales.

En el estado actual, parecería que contamos 14 jugadores estadounidenses y 10 jugadores internacionales, lo que obligará a Adam Silver a nombrar dos estadounidenses suplementarios.

A menos que la NBA decida finalmente contar a Karl-Anthony Towns y Norman Powell como estadounidenses, ya que disponen de la nacionalidad, a pesar de su elección de representar a República Dominicana y Jamaica en selección.

Esto también podría depender de la identidad del reemplazante de Giannis Antetokounmpo, porque un jugador estadounidense que juega en la Conferencia Este podría muy bien ser llamado en su lugar.

LOS 24 ALL-STARS EN 2026

Titulares del Oeste: Stephen Curry (Golden State) — Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) — Luka Doncic (LA Lakers) — Victor Wembanyama (San Antonio) — Nikola Jokic (Denver)

Suplentes del Oeste: Jamal Murray (Denver) — Devin Booker (Phoenix) — Anthony Edwards (Minnesota) — Deni Avdija (Portland) — Kevin Durant (Houston) — LeBron James (LA Lakers) — Chet Holmgren (OKC)

Titulares del Este: Jalen Brunson (New York) — Tyrese Maxey (Philadelphia) — Cade Cunningham (Detroit) — Jaylen Brown (Boston) — Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)

Suplentes del Este: Donovan Mitchell (Cleveland) — Norman Powell (Miami) — Jalen Johnson (Atlanta) — Pascal Siakam (Indiana) — Scottie Barnes (Toronto) — Karl-Anthony Towns (New York) — Jalen Duren (Detroit)

LA FÓRMULA “USA / WORLD”

USA: Jalen Brunson — Stephen Curry — Tyrese Maxey — Cade Cunningham — Jaylen Brown | Donovan Mitchell — Devin Booker — Anthony Edwards — Kevin Durant — LeBron James — Jalen Johnson — Scottie Barnes — Chet Holmgren — Jalen Duren

World: Shai Gilgeous-Alexander — Luka Doncic — Giannis Antetokounmpo – Victor Wembanyama – Nikola Jokic | Jamal Murray — Norman Powell — Deni Avdija — Pascal Siakam — Karl-Anthony Towns