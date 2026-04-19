Sin Kevin Durant, lesionado en la rodilla, los Rockets no aprovechan las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, y caen 107-98 ante los Lakers del inesperado dúo de choque LeBron-Kennard.

Una primera pérdida de balón de los Lakers permite a Josh Okogie abrir el marcador en la línea de tiros libres. Pero el error no tiene consecuencias. Rápidamente, los Lakers toman el control gracias a un excelente acierto (8 tiros convertidos en sus 10 primeras tentativas). Rui Hachimura, Deandre Ayton y LeBron James arrancan bien al equipo, mientras Luke Kennard ya se luce. Termina el primer cuarto con 11 puntos, mientras LeBron reparte ya 8 asistencias, un récord personal en playoffs en un cuarto. Los Lakers mandan entonces por 4 puntos (33-29).

Una defensa eficaz marca la diferencia

En el segundo cuarto, Los Ángeles amplía ligeramente la ventaja (hasta +8), siempre impulsado por la eficacia de Hachimura y Ayton, impecables en el tiro y símbolo de un ataque equilibrado. Sin embargo, los Lakers se relajan al final del período: pérdidas de balón, juego más confuso y faltas permiten a Houston volver. En el descanso, la ventaja de los Lakers es de solo dos puntos (50-48).

A la vuelta de los vestuarios, los Rockets arrancan fuerte: Reed Sheppard anota un triple para devolver la ventaja a Houston. Pero los Lakers retoman rápidamente el mando. Jabari Smith Jr. mantiene a los suyos en el partido, pero Los Ángeles sube el tono defensivo y encadena un 8-0. A pesar de un acierto discreto en los tiros libres, los Lakers controlan el final del tercer cuarto y toman 9 puntos de ventaja (75-66).

En el último cuarto, Los Ángeles marca definitivamente las diferencias. Kennard encadena triples, bien apoyado por LeBron. La diferencia sube hasta +16. Houston intenta reaccionar, especialmente con Alperen Şengün y Tari Eason, pero nunca logra acercarse. Una canasta con falta de Ayton al final del partido sella la victoria: 107-98.

The 2nd-most points ever in a @Lakers playoff debut… Luke Kennard!



27 PTS | 9-13 FGM | 5-5 3PM https://t.co/v4gMKqqRqZ pic.twitter.com/yg6zMOllO5 — NBA (@NBA) April 19, 2026

Lo más destacado

Kennard como factor X. “Steal” del trade deadline, Luke Kennard firma su récord en carrera en playoffs con 27 puntos con un 100% en triples. Tras un gran arranque, hunde a los Rockets en el último cuarto con dos triples consecutivos.

Equilibrio. Los Lakers han encontrado la fórmula correcta para compensar la ausencia del tándem Reaves-Doncic. El ataque alterna mejor el juego interior y exterior con un gran acierto (60%), y la presencia de Marcus Smart se nota inmediatamente en defensa.

Juego posicional. Los Rockets no lograron desarrollar juego rápido, y a pesar de un dominio aplastante en el rebote (¡22 rebotes ofensivos!), no pudieron hacer la diferencia en media cancha. Sin Fred VanVleet ni Kevin Durant, falta un jugador capaz de tomar decisiones en el perímetro.