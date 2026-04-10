Más de un año después de ser traspasado a los Dallas Mavericks a cambio de Luka Doncic, Anthony Davis rompió su silencio sobre el asunto y reveló la principal razón de su resentimiento hacia los Los Angeles Lakers, además de una llamada de Nico Harrison y una carta anónima que recibió al llegar a la ciudad.

La decepción con los Lakers

En una entrevista en el podcast de YouTube de Draymond Green, Davis reafirmó que ni siquiera sabía de la posibilidad de ser traspasado antes de recibir la llamada de Rich Paul con la noticia, que al principio no se tomó en serio, como le habría pasado a cualquiera.

Cuando finalmente asimiló la realidad, lo invadió una sensación de indignación. El pívot sintió una enorme ingratitud por parte de los Lakers al no haberle informado siquiera de que estaban considerando un traspaso que lo involucraba. “Estuve allí seis años, ganamos un campeonato, ¿y no merezco ni una llamada o un mensaje para decirme lo que estaban pensando?“, cuestionó.

Anthony Davis on his trade to the Wizards:



“I was like, ‘Damn, Washington?’ But when you get here, you look at the team, it’s like, ‘Not bad.’ I like the young guys on the team. These motherfu—s can play. They play hard. They’re not afraid of the moment.”



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Anthony también reveló que había expresado en numerosas ocasiones su sueño de jugar algún día junto a Luka Doncic. Sin embargo, cuando llegó a los Mavericks, el traspaso se hizo precisamente con el jugador esloveno.

“Hablábamos de Luka todo el tiempo, como ‘¡Imagínate a mí con Luka, Dios mío!’ No estaba pensando en ser traspasado ni en pedir salir, solo hablaba en general sobre el siguiente paso. Cuando él [Paul] dijo ‘traspasado a Dallas’, le dije: ‘¡Vete a la m****! ¿A quién me van a traspasar? ¿A Luka? ¿A quién más pueden traspasarme de ese equipo?'”, relató.

Una carta anónima bajo la puerta

Tras conocer el traspaso, Anthony Davis recibió una llamada de Nico Harrison — que no llamó a Doncic — celebrando el acuerdo. “Contesté y dije: ‘¿Hola?’, y entonces escuché: ‘Te dije que algún día te conseguiría, te quería.’ Le dije: ‘¿Qué?'”, recordó el jugador, confesando que encontró la conversación sumamente extraña.

AD reenacting his phone call w Nico Harrison



I AM DYING 😭😭😭 pic.twitter.com/PoLcO3Ckx3 — Jason Gallagher (@jga41agher) April 8, 2026

El director general fue despedido menos de un año después del traspaso. En febrero, los Mavericks traspasaron a Anthony Davis a los Washington Wizards. Su primera noche en Dallas, antes incluso de instalarse y durmiendo todavía en un hotel, Anthony recibió una carta anónima que alguien deslizó por debajo de su puerta. El mensaje decía:

“Querido AD, espero que estés disfrutando de tu estancia en Dallas. Aquí en Dallas queremos a Dirk [Nowitzki], las barbacoas, a los Dallas Cowboys y a Luka. Lo que más queremos son los campeonatos. Los abucheos que escucharás no son para ti.”

En el momento del traspaso, toda la ciudad estaba indignada con Nico Harrison. Se produjeron numerosas protestas de los aficionados, que incluso llevaron un ataúd al primer partido de los Mavs sin Luka Doncic. Los abucheos dirigidos a la gestión de Harrison se volvieron frecuentes, al igual que los carteles pidiendo su dimisión. En el primer partido de Luka contra su exequipo en Dallas, el público celebró cada canasta que anotó para los Lakers.