Con la llegada de la offseason para los Los Ángeles Lakers, es hora de revisar los contratos y decidir qué hacer con los que están a punto de expirar, como el de Austin Reaves. Pero no es el único jugador sin garantías de cara a la próxima temporada.

¿Quién puede dejar los Lakers?

Marcus Smart, Deandre Ayton, Luke Kennard y Rui Hachimura son los principales nombres que el front office de los Lakers debe analizar y sobre los que tendrá que tomar decisiones en los próximos meses, ya que todos podrían convertirse en agentes libres durante el verano americano.

Marcus Smart

Los Lakers ya han señalado que tienen intención de quedarse con Smart, ya que fue él quien reformó la defensa del equipo y se destacó hasta el punto de desplazar a Hachimura del quinteto titular, convirtiéndose en un líder importante en la pista. Si rechaza su opción de jugador, los Lakers sin duda le harán una nueva oferta.

🚨 The Lakers want to keep Marcus Smart regardless of whether he picks up his player option or not, per @DanWoikeSports



“Smart, whom Dončić recruited in free agency, could opt out of his deal and seek a longer-term contract. The Lakers have interest in retaining him.” pic.twitter.com/4zHnfxlxtb — LakersMuse (@LALMuse) May 15, 2026

Rui Hachimura

El propio Hachimura también ha evolucionado: al perder su puesto de titular, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza en el banquillo para J.J. Redick y, en ausencia de Luka Dončić, volvió al quinteto y firmó grandes actuaciones en los playoffs. Si dependiera de él, su futuro seguiría en Los Ángeles.

“Amo a este equipo, esta es mi cuarta temporada con ellos. Simplemente me gusta todo el mundo. Han hecho mucho por mí. Adoro estar aquí, pero al final del día yo no soy quien negocia, es mi agente. No soy bueno negociando, lo pongo todo en sus manos”, declaró.

Luke Kennard

Luke Kennard, el último en incorporarse al equipo, también llegó para aportar desde el primer momento y, al igual que el japonés, es uno de los hombres de confianza de Redick en el banquillo, llegando incluso a ser titular en los playoffs antes del regreso de Reaves.

Luke Kennard's reflections on this season with the Lakers, whom he joined at the trade deadline:



"I'm proud of the group. Everybody sticking together. That first OKC game, definitely took a turn in our season. It was late in the year, and it was tough (to adjust). But I'm proud… — Mike Trudell (@LakersReporter) May 12, 2026

El entrenador ha subrayado que una de las mayores necesidades de los Lakers para la próxima temporada es profundidad de plantilla para tener una rotación más amplia. Kennard es, por tanto, otro nombre que debería mantenerse y que tiene interés en quedarse. “Para mí, como jugador, formar parte de una organización como esta es algo especial. Me siento honrado de estar aquí”, afirmó.

Deandre Ayton

Por último, está Deandre Ayton, quien podría simplemente ejercer su opción de jugador y seguir en los Lakers una temporada más. La posición del front office respecto a su continuidad o un nuevo contrato, como ocurrirá con Smart, sigue siendo incierta. Si dependiera solo del pívot, continuaría en Los Ángeles. “Todavía no he pensado en la opción de jugador y confío en mis agentes. De todas formas, me encanta estar aquí, realmente me han tratado como una familia”, aseguró.

Austin Reaves, un caso aparte

La conversación sobre Austin Reaves está en otro nivel. Uno de los protagonistas más destacados durante la temporada regular, el base también se ha convertido en una pieza clave para Luka Dončić, quien no quiere que su amigo sea incluido en ningún intercambio, ni siquiera para traer a Giannis Antetokounmpo.

Luka Dončić reportedly does NOT want the Lakers to trade Austin Reaves for Giannis Antetokounmpo, per @TheAthletic



“Multiple league sources said that belief was best illustrated when Doncic told people within the organization that he wouldn’t want Reaves included in any… pic.twitter.com/VVHUAnsdOF — NBACentral (@TheDunkCentral) May 12, 2026

Como el objetivo del front office es construir un equipo alrededor del esloveno, este deseo debería ser respetado. En la última offseason, Reaves rechazó la extensión máxima que los Lakers podían ofrecerle y ahora tiene una opción de jugador que puede aceptar o declinar, y todo apunta a que optará por la segunda opción.

Reaves ha demostrado ser una pieza importante no solo para Dončić, sino para todo el equipo. En varios partidos lideró al equipo con la responsabilidad sobre sus hombros, llegando a superar los 40 puntos en dos ocasiones. Sus agentes están dispuestos a exigir un contrato de 30 millones de dólares anuales, y todo indica que lo conseguirán.