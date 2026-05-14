Será uno de los grandes expedientes del verano para los Lakers, junto al de LeBron James. Rui Hachimura entrará al mercado de agentes libres como unrestricted free agent, tras completar el último año de su contrato con un salario de 18 millones de dólares.

El jugador de 28 años reconoce que no ha pensado demasiado en su situación contractual. “Sabía que era agente libre, pero no pienso en esas cosas. Nunca he hablado de ello. Pero amo este equipo, esta franquicia, […] la forma en que gestionan todo. Estoy muy agradecido por lo que han hecho por mí. Y sí, me gusta estar aquí, pero al final no soy yo quien negocia. Es mi agente quien se encarga. ¡No soy un buen negociador!“, bromea.

Su mejor campaña de playoffs en carrera

Su agente no debería tener demasiados problemas para presentar su candidatura. El japonés acaba de completar su mejor campaña de playoffs en carrera. Con Luka Dončić ausente, asumió parte de las responsabilidades ofensivas con una media de 17,5 puntos, mostrando una notable consistencia desde el tiro.

Rui Hachimura INSANE block



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Ese es precisamente uno de los aspectos más destacados de su etapa en los Lakers, en contraste con sus primeros años en Washington. “Cuando estaba en los Wizards, no conocía mi rol. Teníamos muchos compañeros distintos, entrenadores distintos… No sabía dónde estaba, ni qué tipo de jugador era”, recuerda el noveno pick del Draft de 2019, traspasado en enero de 2023 a cambio de Kendrick Nunn y picks de Draft.

El mejor tirador de los playoffs

Su carrera dio un giro radical en Los Ángeles gracias al trabajo con el asistente local Phil Handy. “Él me enseñó muchísimas cosas sobre lo que podía hacer para seguir en esta liga, no solo en este equipo, sino para durar en la NBA. Me mostró que podía tener un impacto, especialmente aquí.”

RUI HACHIMURA THREE AT THE BUZZER 🥷🏿 pic.twitter.com/lw4j0aZRXC — LakeShowYo (@LakeShowYo) May 8, 2026

El aspecto en el que el técnico más insistió fue el triple. Con los Wizards, Hachimura tiraba con un 35,6% de acierto con una media de 2,5 intentos. Con los Lakers, ese porcentaje subió al 41,5%, incluyendo un 44,3% esta temporada.

Y un pico extraordinario del 57% durante estos playoffs, con seis intentos por partido. Sencillamente, el mejor tirador de las fases finales entre los jugadores con al menos cuatro intentos por encuentro. Una eficacia demoledora que esconde, sin embargo, una paradoja bastante sorprendente.

“Era lo más importante para mí porque, honestamente, no me gustan los triples. Sigue sin ser lo mío, no me gusta realmente. Pero dada la situación del equipo y la forma en que el coach JJ quiere que tome muchos tiros de tres, era un juego diferente para mí, pero tenía que hacerlo. Eso es lo principal que ha cambiado, creo”, explica el japonés.

We just witnessed the Best Playoff 3pt Shooting Display in Lakers History (when taking into account Volume).



And it came from a Japanese kid from Toyama, Japan:



Rui Hachimura.



33/58 3fgs | 56.9% 3fgs | 3.3/5.8 3pm



Appreciate it fully. No “Buts”. pic.twitter.com/xmVcj1TtTB — Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) May 12, 2026

Una metamorfosis que bien podría garantizarle un nuevo contrato de oro este verano. ¿En Los Ángeles… o en otro lugar?