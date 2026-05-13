Tras ser barridos por el Oklahoma City Thunder en las semifinales del Oeste, LeBron James realizó varias reflexiones públicas en las que dejó entrever que no estaba satisfecho con el papel de tercera opción que tuvo que asumir a lo largo de la temporada regular.

Las reflexiones de LeBron

Durante la rueda de prensa posterior al partido, LeBron fue preguntado sobre si consideraba decepcionante la última temporada. Al negarlo, el astro de 41 años hizo un balance y declaró estar orgulloso de cómo el equipo luchó hasta el final.

“Lo dejé todo en la cancha. Controlo lo que puedo controlar, y puedo salir de la pista diciendo que, aunque odio perder, estuve completamente enfocado en lo que necesitábamos hacer. Intenté asegurarme de que nuestros compañeros estuvieran totalmente centrados en lo que necesitábamos. Obviamente, nos quedamos un poco cortos, pero no veo mi año como una decepción, eso es absolutamente seguro”, declaró.

James asumió el rol de protagonista ante las ausencias de Luka Dončić y Austin Reaves, logrando superar a los Houston Rockets en la primera ronda cuando la mayoría esperaba una eliminación rápida. Mantuvo ese papel incluso después del regreso de Reaves y durante toda la serie ante el Thunder. En sus reflexiones, LeBron dejó muy claro que es así como le gusta jugar.

¿LeBron se va de los Lakers?

LeBron se encuentra en el último año de su contrato con los Lakers y se convertirá en agente libre sin restricciones tras el Draft. Esto significa que, si no se retira, escuchará propuestas de varios equipos, entre ellos Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers y los propios Lakers.

Una de sus reflexiones llamó la atención por lo que sugería sobre su incomodidad en Los Ángeles, un argumento que podría usar para despedirse del equipo.

LeBron James:



"I'm not looking at my year as a disappointment that's for damn sure. I was put into positions I never played in my career before, actually in my life. I've never been a 3rd option in my life.”



(h/t @ohnohedidnt24)



pic.twitter.com/Df78Acs3kj — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 12, 2026

“Me pusieron en posiciones en las que nunca había jugado en mi carrera, en realidad en mi vida. Nunca fui la tercera opción en mi vida. Ser capaz de tener éxito en ese rol y luego tener que volver al papel al que estoy acostumbrado durante toda mi vida, y tener éxito en eso con mis compañeros permitiéndome liderar, fue genial en esta etapa de mi carrera“, admitió.

Con el regreso de Luka la próxima temporada, James volvería a ser la tercera opción del equipo. Además, los Lakers planean reducir su salario en una oferta de renovación para ganar flexibilidad salarial y poder fichar nuevas piezas importantes.

Ante estas declaraciones y la realidad de la franquicia, el futuro del veterano en Los Ángeles es más incierto que nunca.