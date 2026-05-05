Este martes, los Lakers arrancarán su serie ante el Thunder. Un enfrentamiento en el que la franquicia de OKC parte como favorita. Un estatus de “outsider” que los hombres de JJ Redick empiezan a conocer bien, ya que tampoco eran los favoritos ante los Rockets. Sin embargo, acabaron tumbando al equipo texano (4-2).

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👑 28 PTS

👑 7 REB

👑 8 AST



Lakers will face the Thunder in Round 2 of the NBA Playoffs presented by @Google 🍿 pic.twitter.com/SaqnmY3LP1 — NBA (@NBA) May 2, 2026

“Nadie pensaba que íbamos a vencer a Houston, pero todo el mundo en este equipo creyó”, recuerda Austin Reaves. “Vamos a adoptar la misma mentalidad para esta serie. Sabemos perfectamente con qué equipo nos vamos a enfrentar y los problemas que nos puede causar durante 48 minutos. Tenemos que mantenernos concentrados cada día para seguir mejorando y prestar atención a todos los pequeños detalles”.

Esta temporada, el Thunder ha dado quebraderos de cabeza a los Lakers. OKC ha ganado los cuatro partidos ante Los Angeles… con una diferencia media de 29,2 puntos. Una dominación evidentemente encabezada por Shai Gilgeous-Alexander. El actual MVP disputó tres de los cuatro enfrentamientos, con 27,7 puntos de media y un 55% de acierto en tiros de campo.

Las pérdidas de balón de los Lakers ante la defensa asfixiante del Thunder

“Puedes respetarlos, pero no puedes temerlos”, afirma Jake LaRavia. “No puedes llegar a un partido con miedo del rival. Si no, te van a pasar por encima. Reconocemos la calidad de este equipo, pero nuestro objetivo es ganar el primer partido, y después llevarnos la serie”.

Para tener opciones de imponerse pese a la ausencia de Luka Doncic, los Lakers no podrán permitirse errores. Por tanto, tendrán que limitar las pérdidas de balón, algo que ya había sido un problema en la serie ante Houston. Un elemento que estuvo en el origen de la derrota sufrida en el Game 5.

Luka Doncic, getting up shots Monday. When asked about his availability for Game 1, JJ Redick said, “no update.” pic.twitter.com/UZBw9x2E9R — Dave McMenamin (@mcten) May 4, 2026

A la inversa, el Thunder se situaba entre los tres equipos con más robos en la primera ronda, con 9,5 “steals”, por detrás del Magic (10,3) y de los Rockets (11,5).

“El nivel más alto de presión defensiva de Houston corresponde a la defensa habitual de OKC”, compara JJ Redick. “Están en el Top 5 de todas las categorías ligadas a la defensa: robos, tapones, balones recuperados. Tampoco cometen muchas faltas. Consiguen hacer todo eso sin cometer faltas, lo que es una de las cosas más increíbles de toda la historia de la NBA”.