La noticia no es buena para los Lakers. Shams Charania, de ESPN, ha actualizado la situación de Luka Doncic y el panorama es preocupante: si el equipo elimina a los Rockets, el esloveno se quedaría fuera también de la segunda ronda contra los Oklahoma City Thunder. La recuperación sigue siendo lenta y Doncic todavía está lejos del punto necesario para entrenar a ritmo competitivo.

Lo que reportó Charania

«La recuperación de Luka está siguiendo un camino lento. La expectativa es que, si los Lakers consiguen vencer a Houston y avanzar, Luka Doncic estará fuera de la próxima serie», declaró el periodista en ESPN. «Todavía no hay un plazo definido para él. Está empezando a hacer más movimiento en pista, como mencionó JJ Redick, pero todavía no ha llegado al punto de progresar en sus propios entrenamientos individuales ni de forzar realmente en términos de movilidad.»

La actualización de Charania contrasta con la esperanza generada por el movimiento judicial de Doncic, que había aplazado una audiencia de mayo a agosto en una señal interpretada por muchos como un indicio de que planeaba estar en cancha durante la segunda ronda. En la práctica, el periodista mejor informado sobre el caso dice que el regreso aún está lejos.

If the Lakers advance past the Rockets, the expectation is that Luka Dončić will still be out for the series against the Thunder, per @ShamsCharania



(h/t @Fullcourtpass & @LukaUpdates ) pic.twitter.com/iT98qF1BvN — NBACentral (@TheDunkCentral) April 28, 2026

Recuperación lenta y sin plazo

Doncic sufrió la distensión de grado 2 en el tendón del muslo izquierdo el pasado 2 de abril, viajó a España para someterse a un tratamiento especializado con un procedimiento de inyección destinado a estimular la cicatrización, y regresó después a Los Ángeles. Desde entonces, los progresos han sido reales, pero graduales. Comenzó con lanzamientos sin desplazamiento, evolucionó hacia movimientos en pista, pero todavía no ha llegado a las actividades individuales de ritmo más alto que preceden a un regreso a partidos oficiales.

Los Lakers siguen adoptando la postura conservadora que han mantenido desde el inicio. Forzar el regreso de Doncic antes de la plena recuperación sería un riesgo innecesario, sobre todo con una lesión que, si se agravase, podría comprometer no solo estos playoffs, sino también la próxima temporada.

Sin Doncic ante los Thunder, las opciones son mínimas

Los Oklahoma City Thunder barrieron a los Phoenix Suns en la primera ronda y cerraron la temporada regular con el mejor balance de toda la NBA. Enfrentarse a este equipo sin Doncic, aun contando con Austin Reaves de vuelta, sería una tarea casi imposible para los Lakers. La franquicia angelina ha mostrado una garra y una competitividad impresionantes en esta serie ante los Rockets, pero los Thunder son un rival de otra dimensión y exigirían disponer de las mejores armas posibles.

Antes de cualquier proyección sobre la segunda ronda, los Lakers tienen el Game 5 este miércoles en el Crypto.com Arena. Con una ventaja de 3-1 y Reaves esperado de regreso en el quinteto, el equipo está en condiciones de cerrar la serie en casa. Cada victoria que llegue a partir de ahora también será tiempo extra para que la recuperación de Doncic siga avanzando. Aunque no llegue a jugar ante los Thunder, alcanzar la segunda ronda sería ya una conquista histórica para esta plantilla diezmada.