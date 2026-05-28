Los informes que apuntaban a que LeBron James aceptaría supuestamente un contrato de mínimo de veterano para la temporada 2026-27 de la NBA con cualquier equipo estaban lejos de la realidad. Su entorno incluso exigirá explicaciones si Los Angeles Lakers no le ofrecen un contrato máximo.

LeBron aspira al contrato máximo

Poco después de la eliminación de los Lakers en las semifinales de la Conferencia Oeste, surgieron rumores de que James podría aceptar un contrato de mínimo de veterano, que en su caso supondría un salario de casi 4 millones de dólares para la próxima temporada.

El astro de 41 años, sin embargo, ya ha dejado claro que no aceptará un recorte salarial importante, ni siquiera para regresar a los Cleveland Cavaliers. La pasada temporada percibió alrededor de 52 millones de dólares, casi el 25 % de la masa salarial de los Lakers.

Rob Pelinka ya ha manifestado que quiere ver a LeBron retirarse con la camiseta púrpura y oro y, según las reglas de la NBA, los Lakers pueden ofrecerle un contrato máximo de hasta 58,1 millones de dólares para 2026-27, en un posible año de despedida.

Si la dirección deportiva no presenta esa oferta, el entorno del veterano preguntará por los motivos y por qué otros jugadores pretenden incorporar con el dinero que se ahorraría.

LeBron’s camp would reportedly want an explanation from the Lakers if they offer him anything less than a max contract, per @WindhorstESPN



“Windhorst noted that James and his camp want the Lakers to make a contract offer, and if it is for anything less than the maximum, they… pic.twitter.com/axPYqXbec6 — NBACentral (@TheDunkCentral) May 27, 2026

¿Qué pueden ofrecer los Lakers?

Es poco probable que los Lakers ofrezcan a LeBron James un contrato máximo. La principal razón es la situación financiera, ya de por sí ajustada. Dar prioridad a la renovación de Austin Reaves también tensará las cuentas del conjunto angelino.

Otro punto conflictivo es la intención de construir una plantilla competitiva en torno a Luka Dončić, lo que exigirá salarios más altos para posibles nuevos titulares. En un escenario ideal, el equipo angelino podría ofrecer a LeBron unos 30 millones de dólares, pero necesita preparar una explicación convincente para que acepte una reducción de casi la mitad de lo que podría percibir.