Los Lakers pueden resolver su eterno problema en la posición de pívot en la noche del Draft 2026. Henri Veesaar, de North Carolina, es señalado por Jeremy Woo de ESPN como el objetivo natural para la elección de Los Ángeles al final del primer round. Casi 2,15 metros, un 42,6% en triples y un perfil que puede estirar la cancha junto a Luka Dončić.

¿Qué vio Jeremy Woo en Veesaar?

El análisis llegó de Jeremy Woo, especialista en draft de ESPN, en un texto publicado esta semana. Para él, Veesaar terminó la temporada universitaria con sólido momentum para entrar en el primer round y fue uno de los jugadores más altos medidos en el combine.

“Viniendo de una temporada productiva, construyó un momentum sólido para el primer round y fue uno de los atletas más altos en el combine. Como un pívot de casi 2,15 metros que acertó el 42,6% de sus triples la temporada pasada, se proyecta como un pívot funcional de rotación, con un perfil de floor-spacing más tangible que el de los otros pívots de la clase“, escribió Woo.

El especialista también encajó el nombre en el contexto de los Lakers: “El equipo necesita defensores en las alas y también ayuda en la pintura, algo que puede abordar con esta elección dependiendo de quién caiga hacia ellos. Veesaar puede entrar en la rotación la próxima temporada.”

¿Por qué los Lakers necesitan un pívot ahora?

El puesto de pívot se ha convertido en el punto débil asumido del plantel. Los Lakers terminaron la temporada 2025-26 alternando entre DeAndre Ayton y Jaxson Hayes en la posición, sin encontrar la pieza capaz de aguantar minutos decisivos en playoffs. La derrota en la segunda ronda dejó esa etiqueta bien clara.

Hayes debería volver. Entra en la agencia libre, pero a lo largo de la temporada desarrolló una química operacional con Dončić que justifica un contrato modesto para continuar como suplente. Ambos entrenaron juntos en el offseason anterior, y el volumen de pick-and-rolls finalizados confirmó esa lectura.

Ayton es el tema más delicado. Tiene una player option que puede ejercer, decisión que abre o cierra su capítulo en la franquicia. El coach JJ Redick fue pillado diciéndoles a otros entrenadores que no puede ponerle en cancha en un partido cerrado, una frase que se filtró y envenenó definitivamente la relación.

North Carolina center Henri Veesaar is gaining buzz as a potential first-round lock in the 2026 NBA Draft.



The 7-footer’s development as a three-pointer shooter, 42.6% this season, has many teams intrigued about his stretch-five upside. pic.twitter.com/eDZz7JCWci — Evan Sidery (@esidery) May 13, 2026

La alternativa de la agencia libre: Robinson y Williams

La agencia libre ofrece dos nombres más maduros. Mitchell Robinson y Robert Williams son los pívots ideales del mercado para cubrir esa carencia, con historial defensivo y capacidad de impacto inmediato. El problema es el coste.

Contratar a cualquiera de los dos consume buena parte del margen financiero que los Lakers necesitan para renovar piezas del plantel y abrir espacio para la renovación de LeBron. Lo que se gana en calidad a corto plazo puede salir caro en la cola de firmas paralelas.