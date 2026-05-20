El mercado de la Euroliga empieza a moverse con intensidad, con varios clubes planificando cambios importantes entre fichajes y salidas de cara a la próxima temporada. La Virtus Bolonia no es una excepción y trabaja en la reestructuración de su plantilla tras un curso exigente, con la intención de reforzar posiciones clave y alguna marcha dolorosa.

Virtus Bolonia tiene en la agenda a Rasheed Bello

La Virtus Bolonia continúa moviéndose con decisión de cara al mercado de verano, y uno de los nombres que más fuerza ha ganado es el de Rasheed Bello. El base estadounidense, actualmente en el Amberes, está muy cerca de convertirse en la primera incorporación del nuevo proyecto “bianconero”, según apuntan medios como La Prealpina y Basketmagazine.

Rasheed Bello ha firmado actuaciones destacadas en la FIBA Europe Cup, donde ha promediado alrededor de 15,5 puntos y 5 asistencias, números que han despertado el interés de varios clubes europeos, con la Virtus Bolonia situándose en cabeza tras haberlo seguido ya desde el pasado curso.

El encaje deportivo del jugador es clave en el plan de reconstrucción del conjunto de Bolonia, que busca reforzar el puesto de base con un perfil dinámico y anotador. En sus últimos encuentros de playoffs en Bélgica, el base estadounidense ha elevado aún más su rendimiento, llegando a promediar cerca de 20 puntos, además de aportar dirección y ritmo ofensivo.

Virtus Bolonia puede dejar escapar a Carsen Edwards

Otro de los movimientos del verano para la Virtus Bolonia puede ser una salida. La continuidad de Carsen Edwards ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Aunque hace apenas unos días desde Italia se apuntaba a su renovación como una prioridad del club, ahora todo indica lo contrario: su contrato expira el 30 de junio y no entra en los planes una extensión.

El base estadounidense, fichado el pasado verano con un contrato de una sola temporada sin opción de prórroga, parece destinado a cerrar su etapa en Bolonia tras un curso sólido en el que ha sido uno de los referentes ofensivos del equipo. Sus números refuerzan su impacto inmediato: Edwards ha promediado 15,3 puntos y 3,4 asistencias en la liga italiana, además de 17,3 puntos en Euroliga, con un 31,9% de acierto en triples en más de 25 minutos por partido.