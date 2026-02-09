El mercado de fichajes Euroliga viene dejando noticias día sí y día también. Tras unas últimas semanas convulsas alrededor de jugadores como Guerschon Yabusele y Nigel Hayes-Davis, con Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv y Fenerbahce de por medio, la bomba de marcado ahora llega desde Italia. Virtus Bolonia pesca fuera del radar.

Virtus Bolonia ficha a todo un desconocido para la Euroliga en el mercado de fichajes

Mientras los dos gigantes españoles de la Euroliga, Barça Basket y Real Madrid, siguen con carencias en el perímetro, otros conjuntos encuentran opciones asequibles. Los blancos vienen sondeando el panorama NBA, mientras que los culés han buscado opciones más ‘lowcost’ en Turquía o Rusia. Por ello, el movimiento de Virtus Bolonia por Rasheed Bello es realmente interesante.

⚫️⚪️Virtus Bologna targets also Rasheed Bello.



The American point guard, who is 188 cm tall and was born in 2003, is enjoying his rookie season in Europe with Antwerp. Bello has averaged 5 points and 3.7 assists in the BCL, 15.5 points and 5 assists in the FIBA Europe Cup

El cuadro italiano de la Euroliga boloñés podría estar cerca de incorporar en el mercado de fichajes a Rasheed Bello, como bien han informado fuentes de contrastada reputación como Alessandro Luigi Maggi. El jugador apuntalaría, en caso de hacerse oficial, un perímetro que viene de perder talento.

¿Quién es Rasheed Bello?

Virtus Bolonia ha tenido algunas bajas entre su pequeños, como la marcha del casi recién llegado, Brandon Taylor, a Panonios. Por ello, un perfil similar como es Rasheed Bello puede sumar talento al roster, pero con mayor techo a largo plazo. Este jugador de 1.88m es nacido en el 2003, por lo que su margen de mejora es enorme aún. Su experiencia profesional en Europa aún es mínima: 25 partidos con Antwerp de la liga belga.

El que podría ser nuevo jugador Euroliga en este mercado de fichajes es el típico manejador bajito de factoría NCAA. Su explosividad, manejo y capacidad de estabilizarse en el aire para anotar le caracterizan. Es un jugador zurdo, con clara preferencia para el tiro cuando juega a derechas y a la penetración a izquierdas.