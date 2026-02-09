Después de haber intentado con éxito la apuesta Kevin Porter Jr., ¿los Bucks van a conocer el mismo éxito con Cam Thomas? Cortado por los Nets, el escolta llega a Milwaukee, y va a tener 30 partidos para demostrar que merecía bien un contrato de $100 millones el verano pasado, y va a aportar su punch en el seno de una formación que intenta aferrarse al “play-in”.

Thomas apuesta por Milwaukee para su futuro

De 24 años, Thomas promedió 21.4 puntos por partido en las tres últimas temporadas y los Bucks recuperan a un jugador que será agente libre no protegido al final de temporada. El riesgo es grande si lo rompe todo, pero el juego vale la pena para las dos partes.

Giannis gets a shooter to his right in Cam Thomas 🔥 pic.twitter.com/YUzyZndYW6 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 8, 2026

“Elegí Milwaukee porque me querían realmente y me dijeron interesarse en mí desde hace varios años ya”, reaccionó Thomas. “Es una buena cosa ver esta oportunidad concretarse. Ahora tengo ganas de conocer a todos, conocer a cada uno y contribuir lo más rápido posible”.

El verano pasado, Thomas había aceptado una “qualifying offer” de $5.9 millones, listo para apostar por él para conseguir un gran contrato en julio próximo.