El mercado de la Euroliga sigue activo en las últimas semanas, y varios nombres copan las portadas de los grandes medios con posibles traspasos que se podrían concretar en los próximos días. Uno de los jugadores más buscados del continente cuenta con varias ofertas para elegir su nuevo proyecto y se encuentra en proceso de decidir cuál será el mejor destino para su carrera.

El mercado Euroliga se centra en Nigel Hayes-Davis

Nigel Hayes-Davis vuelve a estar en el centro del mercado europeo tras quedar libre, y su posible regreso a la Euroliga apunta a resolverse entre muy pocos candidatos. Su caché, reforzado por su papel determinante en títulos recientes y su condición de jugador estrella, limita seriamente el abanico de clubes capaces de asumir una operación de este calibre en plena temporada.

En ese escenario, Hapoel Tel Aviv y Panathinaikos parten con clara ventaja. Ambos cuentan con músculo económico y con una necesidad real en su rotación que encajaría perfectamente con el perfil del alero estadounidense, lo que les sitúa un paso por delante del resto de aspirantes en la carrera por su fichaje.

La Euroliga tienta a Patty Mills

Patty Mills está evaluando un posible regreso a Europa tras perder protagonismo en la NBA, y varios equipos de la Euroliga podrían interesarse en su fichaje antes del cierre del mercado a finales de febrero. El base australiano aportaría experiencia, tiro fiable y capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave, cualidades muy valoradas por los clubes que buscan reforzar su perímetro.

Entre los equipos que podrían mostrar interés se encuentran los grandes de la ACB, como Real Madrid o Barça Basket, que verían en Mills un refuerzo capaz de aportar profundidad y liderazgo desde el banquillo. Su recorrido en la NBA y con la selección australiana lo convierte en una opción de alto nivel para cualquier proyecto de la Euroliga.

Ibon Navarro y la posible oferta del Bayern de Múnich

Ibon Navarro ha salido al paso de los rumores sobre una oferta del Bayern de Múnich y ha reafirmado su compromiso con Unicaja. El técnico vasco descartó cualquier movimiento a corto plazo, destacando su lealtad al club y dejando claro que, pese al interés alemán, su prioridad sigue siendo continuar con el proyecto que ha llevado al equipo a sus recientes éxitos nacionales e internacionales.