La NBA entra en sus últimas horas de mercado con el inminente cierre del Trade Deadline, un frenesí de movimientos que ha involucrado a múltiples jugadores All-Star y ha sacudido el panorama de varias franquicias. Entre los nombres que sonaban como posibles piezas de intercambio aparecía Guerschon Yabusele, finalmente traspasado y ahora en el centro de la incertidumbre. El ala-pívot francés afronta un futuro abierto en la NBA y, tal como él mismo ha deslizado, no descarta un regreso a la Euroliga, un escenario que reaviva el interés de los grandes clubes europeos tras su exitoso paso por el Real Madrid.

Guerschon Yabusele abandona New York Knicks

La franquicia de la Gran Manzana buscaba dar salida a Yabusele y su contrato, firmado el pasado verano, y finalmente el jugador ya tiene nuevo destino en la NBA. Tras su paso por los Philadelphia 76ers la temporada pasada, y después de unos destacados Juegos Olímpicos en París y una exitosa carrera en el Real Madrid, Yabusele decidió regresar a la NBA, firmando en el verano de 2025 un contrato de dos años por 12 millones de dólares con los Knicks.

El encaje de Yabusele dentro del sistema de los Knicks y de Mike Brown no ha sido el esperado, y ahora el francés emprende rumbo a los Chicago Bulls, en un acuerdo cerrado entre ambas franquicias a pocas horas del cierre del NBA Trade Deadline. En 41 partidos esta temporada, Yabusele promedió 2,7 puntos y 2 rebotes, y ahora aterriza en la Ciudad del Viento a cambio de Galen Terry, antiguo pick número 18 del Draft NBA 2022 procedente de Arizona.

En la presente temporada, Terry ha participado en 34 partidos, todos como suplente, promediando 3,5 puntos, 1,9 rebotes y 1,3 asistencias en 11 minutos por encuentro. Además, el jugador se acerca al final de su contrato, mientras que los Bulls asumirán el salario restante de Guerschon Yabusele, incluyendo, de forma potencial, su opción de jugador para la próxima temporada.

YABUSELE TROIS 👌 pic.twitter.com/hIDKBxgdEd — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 20, 2025

¿Acabará temporada en Chicago Bulls o volverá a la Euroliga?

Hace unos días, Yabusele dejó abierta la puerta a un posible regreso a la Euroliga, alimentando los rumores sobre interés de Panathinaikos y Hapoel Tel Aviv. “Hay algunos equipos que, según hemos oído, estarían dispuestos a ficharme si tomo ese camino. Ya veremos qué pasa”, declaró cuando aún formaba parte de los Knicks.

Ahora, la gran incógnita es si formará parte de los Chicago Bulls y qué rol ocupará dentro del sistema de Billy Donovan, que ya cuenta con piezas como Josh Giddey y Matas Buzelis, y que en las últimas horas ha visto partir a Vucevic y Coby White.