El intercambio de jugadores entre Real Madrid y NBA en los últimos años ha sido significativo, con Hugo González como el más llamativo del pasado verano. Aunque en muchos casos les ha ido bien y se han consolidado con un rol de importancia en la competición americano, hay otros que su rendimiento está dejando mucho que desear en esta presente campaña, llegando a recibir críticas feroces de aficionados y periodistas.

El mal inicio de Yabusele en la NBA

El inicio de temporada de Yabusele en los New York Knicks está generando muchas críticas entre los aficionados. Tras firmar un contrato de dos años por 12 millones de dólares, el exjugador del Real Madrid no ha logrado consolidarse en la rotación y sus números están muy lejos de los que firmó el curso anterior en los Sixers.

Además, el francés está en el foco de todas las miradas por su estado físico, después de que salieran a la luz informes que lo situaban entre los jugadores más pesados de la NBA. Aunque su entrenador, Mike Brown, que ha desmentido que existan problemas graves con el jugador, ha defendido al ex del Real Madrid y destacó su compromiso con la franquicia, a pesar de un mal inicio de campaña.

Los números que evidencian la decepción de Yabusele en la NBA

El bajón de Yabusele respecto a la pasada temporada es evidente tanto en sensaciones como en estadísticas. En su etapa con los Philadelphia 76ers promedió 11 puntos, 5,6 rebotes y 2,1 asistencias en 27 minutos por partido, con porcentajes sólidos del 50,1% en tiros de campo y 38% desde el triple. Su rol era importante dentro del esquema ofensivo y defensivo, lo que le srivió para ganarse un nuevo contrato y una oportunidad en Nueva York, donde se esperaba que reforzara la rotación interior de un equipo con aspiraciones de playoffs.

Sin embargo, su inicio con los Knicks está siendo decepcionante. En apenas 7 partidos disputados en la NBA este curso, sus números han caído en picado: 2,7 puntos, 1,1 rebotes y 0,1 asistencias en solo 9,9 minutos por encuentro. Sus porcentajes también reflejan la falta de ritmo y confianza: 27,8% en tiros de campo y 23,1% en triples, cifras muy lejanas a las del curso anterior. Además, su presencia física, más pesada y menos explosiva, ha limitado su movilidad defensiva y su capacidad para ser letal cerca del aro.

Los partidos de Yabusele este año en la NBA