La NBA acelera su ritmo y entre los focos de atención aparecen varios jugadores con pasado en la Liga Endesa, algunos procedentes del Real Madrid de baloncesto. Hugo González continúa ganando experiencia como rookie en los Boston Celtics, mientras que Guerschon Yabusele aún no ha logrado consolidar un buen arranque con los New York Knicks.

¿Qué sucede con Guerschon Yabusele en New York Knicks?

Durante la offseason de la NBA, Guerschon Yabusele se trasladó de los 76ers de Filadelfia a los New York Knicks, permaneciendo en la División Atlántico y con la intención de convertirse en un referente de la segunda unidad del equipo de la Gran Manzana. Sin embargo, su arranque en el Madison Square Garden no ha sido el esperado, y Mike Brown ha optado por confiar en otros perfiles durante un inicio dubitativo de los Knicks.

El exjugador del Real Madrid promedia 2 puntos y 3,5 rebotes en cuatro partidos, con un promedio de 11,3 minutos por encuentro. En la reciente victoria ante los Chicago Bulls, Yabusele apenas estuvo 2 minutos en pista. Tras el partido, Mike Brown explicó la decisión: “Soy yo. Probablemente podría jugar 10 minutos, pero van a ser más bien 9,5, así que alguien va a jugar el 0,5… Que nos dé lo que pueda… No hizo nada malo… Es mi decisión… Yabusele ha jugado bien… Tiene que mantenerse preparado…”. En los dos últimos encuentros, el francés ha visto reducido su tiempo de juego a cinco minutos, confirmando un arranque irregular en la temporada.

En este inicio de curso oficial NBA, Yabusele ve como Brown confía en Karl-Anthony Towns y Mitchell Robinson para el puesto de cinco y la producción de Yabusele es casi inexistente. Además, en el duelo ante Milwaukee Bucks no disputó ningún minuto debido a problemas en la rodilla. Estas molestias se añaden a su poca actividad ofensiva y la velocidad que imprime los Knicks del nuevo entrenador.

Mala producción del banquillo de Knicks

La producción desde el banquillo de los Knicks ha sido una de sus grandes preocupaciones, con apenas 22,5 puntos por partido, ocupando el puesto 29 en la liga. El posible papel de McBride y Robinson podría aportar estabilidad y la chispa que el equipo ha estado buscando. Si Yabusele logra seguir ese ejemplo, la profundidad del equipo podría comenzar finalmente a consolidarse en paralelo a sumar nuevas victorias en una Conferencia Este dura y competida.