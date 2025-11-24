Los veinte equipos de la Euroliga encaran la jornada 13, y el Real Madrid de baloncesto viajará a Bulgaria para disputar un duelo clave frente al líder de la competición, el Hapoel Tel Aviv. Entre ambos conjuntos hay tres victorias de diferencia, y los blancos llegan con un irregular balance de 1-5 a domicilio bajo la dirección de Sergio Scariolo.

¿Cuándo es el Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid de Euroliga de baloncesto?

Se anticipa un choque de alta intensidad en este inédito enfrentamiento de Euroliga entre Hapoel Tel Aviv y Real Madrid de baloncesto. El duelo, correspondiente a la jornada 13, tendrá lugar en el Arena Botevgrad el martes 25 de noviembre a las 19:00 horas. El Hapoel llega como líder con un balance de 9-3 y un sólido 4-1 como local, mientras que el Real Madrid afronta el partido con un 6-6 en su registro y una irregular décima posición.

The race is heating up after 12 Rounds 👀



Take a look at the updated standings brought to you by @VisitAbuDhabi 📊 pic.twitter.com/WIgC9oTXOl — EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2025

El Hapoel es actualmente el equipo más explosivo en ataque de toda la Euroliga, con una media de 92,1 puntos por encuentro. El Real Madrid, por su parte, confía en imponer su solidez defensiva: posee la octava mejor defensa de la competición, encajando 83,8 puntos por partido. Los blancos llegan tras vencer en casa a Zalgiris por 100-99, mientras que el Hapoel viene de imponerse a domicilio a Olimpia Milano por 83-105.

Se trata de un duelo de contrastes, con urgencias para el Real Madrid y enfrentamientos directos en todos los frentes. En los banquillos, Dimitrios Itoudis se mide a Sergio Scariolo; en la dirección de juego, Micic se enfrentará a Campazzo; en la pintura, Oturu chocará con Tavares; y como principales referencias ofensivas, Bryant y Lyles lideran a Hapoel y Real Madrid, respectivamente.

¿Dónde ver Hapoel – Real Madrid de Euroleague?

Varios jugadores serán baja por lesión para el partido entre Hapoel Tel Aviv y Real Madrid. En el equipo local no podrán jugar Yam Madar, Bruno Caboclo ni Tomer Ginat, mientras que por parte del Real Madrid se perderá el encuentro Alex Len, quien sufre un esguince de tobillo y ya se ausentó en el anterior partido de Euroliga y en el duelo contra Covirán Granada.

El Real Madrid busca conseguir su segunda victoria fuera de casa en un encuentro que se podrá seguir en directo por los canales de Deportes de Movistar+, así como por el canal Vamos (dial 8), con previa a partir de las 18:45.