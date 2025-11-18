El proyecto de Sergio Scariolo en el Real Madrid no pasa por su mejor momento y los aficionados se impacientan, incluso han abucheado al equipo en el último encuentro de ACB ante Bilbao Basket. El conjunto madridista, que está enfocado en convertir los pitos en aplausos, tendrá delante a uno de los equipos sorpresa de la Euroliga, el Zalgiris Kaunas de Tomas Masiulis.

¿Cuándo es el Real Madrid vs Zalgiris de Euroliga de baloncesto?

El Real Madrid llega al partido contra Zalgiris con un rendimiento irregular, ubicado undécimo en la clasificación con un balance negativo de 5-6 y con tres derrotas en los últimos cinco encuentros. Por su parte, Zalgiris Kaunas, que se ha consolidado como uno de los equipos revelación de la competición, visita el Movistar Arena como tercer clasificado con un registro positivo de 7-4 y con jugadores en gran momento, como Sylvain Francisco, MVP de octubre.

El duelo, correspondiente a la jornada 12 de la Euroliga, se disputará el jueves 20 de noviembre de 2025 a las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

¿Dónde ver el Madrid vs Zalgiris de Euroleague?

El enfrentamiento entre Real Madrid y Zalgiris se podrá seguir en directo a partir de las 20:45 horas a través de Movistar Deportes (dial 63), plataforma que contiene los derechos de la competición en España. La retransmisión contará con los comentaristas habituales de la plataforma.

Plantilla Real Madrid

Bases: Campazzo, Llull, Maledon, Feliz

Escoltas: Kramer, Procida, Grinvalds

Aleros: Abalde, Hezonja, Deck

Ala-pívots: Okeke, Almansa, Lyles, Garuba

Pívots: Tavares, Len

Plantilla Zalgiris Kaunas

Bases: Nigel Williams-Goss, Sylvain Francisco, Maodo Lo, Mantas Rubstavicius

Escoltas: Kajus Mikalauskas, Dovydas Giedraitis, Deividas Sirvydis

Aleros: Ignas Brazdeikis, Dustin Sleva, Arnas Butkevicius, Edgaras Ulanovas

Ala-pívots: Azuolas Tubelis

Pívots: Moses Wright, Laurynas Birutis, Ignas Stombergas, Dominykas Daubaris