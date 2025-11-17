La Liga U22 sigue llevándose muchas miradas en el mundo del baloncesto de cantera. En este sentido, después del tropiezo contra el Barça Basket, el Real Madrid Baloncesto sigue dominando la competición con puño de hierro. En un choque igualado contra Baxi Manresa, los blancos sacaron el triunfo adelante. Izan Almansa, Ilia Frolov, Omer Kutulay o Gunar Grinvalds protagonistas del evento.

Una dupla llamada a hacer grandes cosas en el Real Madrid Baloncesto

Los nombres que maneja el roster del Real Madrid Baloncesto en Liga U22 son más que mediáticos, incluso sin haber tenido especial participación en el primer equipo. Desde Izan Almansa como representante del talento joven español, hasta Egor Amosov, flamante fichaje este verano de la cantera del cuadro blanco, brillan en las inferiores madridistas. Sin embargo, los dos nombres propios de la jornada son Ilia Frolov y Omar Kutulay.

Ni Omer Kutulay, ni Ilia Frolov acaban de llegar a la cantera del Real Madrid Baloncesto. Ya hace tiempo que su desarrollo en el baloncesto formativo madrileño es tema de conversación entre aficionados avezados al basket español. No ha sido su primera exhibición, ni tampoco será su última. El exterior y el poste firmaron 19-9-2 y 23-7-1 respectivamente frente a Baxi Manresa. Su reciente nivel les pone en muchas quinielas para tener alguna aparición en el primer equipo.

¿Cómo juegan Ilia Frolov y Omer Kutulay?

Los dos jugadores del Real Madrid Baloncesto llevan tiempo brillando en la cantera madridista, cada uno en lo suyo. Ilia Frolov es un interior moderno, pero que tiene el juego de pies de los pívots de antaño. Tiene una gran capacidad de continuación, también en pop, ya que cuenta con una buena mano. Omer Kutulay es típico exterior con el centro de gravedad bajo, que cambia de dirección con facilidad. Tiene buena mano, también sobre bote y es muy capaz de generar para sí y para el equipo en bloqueo directo.