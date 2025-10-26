La Liga U22 sigue su curso y el Real Madrid de baloncesto mantiene el invicto con 3-0 tras imponerse a Valencia Basket por 85-107 en un triunfo trabajado del roster dirigido por Javier Juárez. Un canterano blanco se erige como protagonista, dejando claro que puede dar grandes momentos en esta competición, mientras Sergio Scariolo apunta ya a un futuro top en sus filas.

Egor Amosov se sale en el Real Madrid de baloncesto

El jugador ruso de 17 años aterrizó este verano en la cantera del Real Madrid con la ambición de convertirse en pieza clave del equipo de Liga U y dar el salto al primer equipo dirigido por Sergio Scariolo. Inspirado por Egor Demin, ahora en Brooklyn Nets, se ha convertido en pocas semanas en uno de los grandes focos de atención de la cantera blanca.

📽 RESUMEN | 𝐋𝐈𝐆𝐀 𝐔 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟐𝟔

Valencia Basket 85 – 107 Real Madrid pic.twitter.com/dN5R88m33e — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 25, 2025

Egor Amosov brilló en Valencia con 42 puntos en apenas 27 minutos, dejando una de las actuaciones más impresionantes del arranque de la recién creada Liga U. El escolta ruso firmó un espectacular 8 de 12 en triples, alcanzó 39 de valoración y sumó además siete rebotes y tres robos, consolidándose como la gran estrella del encuentro.

Aunque el marcador final reflejó una ventaja clara, el partido fue más ajustado de lo que indica el 13-36 del último cuarto. Amosov volvió a destacar por encima del resto, mientras Ilia Frolov también brilló con 21 puntos. Con este triunfo, el Real Madrid se mantiene líder con un balance de 3-0, igual que Fundación CB Canarias, que superó 80-68 a Casademont Zaragoza.

el @RMBaloncesto se escapa en el último cuarto y termina asaltando La Fonteta frente a @valenciabasket #ligau pic.twitter.com/VmIYj8el9A — Liga U (@Liga_U22) October 25, 2025

Izan Almansa no fue convocado en el Real Madrid de Liga U

Egor Amosov debutó en la Liga U con 21 puntos ante Unicaja el pasado 10 de octubre, bajando hasta los 7 puntos anotados ante Joventut Badalona. Sin embargo, fue ante Valencia Basket donde demostró todo su arsenal ofensivo llamando a la puerta de una posible convocatoria en el primer equipo que dirige Sergio Scariolo en un futuro próximo.

El Real Madrid de baloncesto logró una nueva victoria sin Izan Almansa, uno de los protagonistas de este inicio de temporada, que había jugado en los dos anteriores encuentros del filial blanco y espera sus minutos en la jornada 4 de la Liga Endesa ante Baxi Manresa.