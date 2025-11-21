El Real Madrid Baloncesto recuperó la senda de la victoria en Euroliga contra uno de los equipos más en forma de la competición. Zalgiris Kaunas cayó derrotado a pesar de la espectacular actuación de su estrella, Sylvain Francisco. En el cuadro blanco, Maledon, Lyles y Campazzo lideraron en anotación y Edy Tavares y Andrés Feliz desde la energía.

Una competencia extrema entre los manejadores del Real Madrid Baloncesto

El puesto de base y escolta en el Real Madrid Baloncesto viene siendo tema de conversación. Hasta la fecha, Campazzo no había dado su mejor versión, Theo Maledon y David Kramer habían rendido intermitentemente dados los problemas físicos y Andrés Feliz, Llull y Abalde habían rotado con un rendimiento irregular. Una rotación tan larga, en algunos casos, es complicada de llevar para el jugador, pero el duelo Euroliga podría servir para asentar roles.

No es nada sencillo mostrar tu mejor baloncesto cuando los minutos son escasos, pero justo eso es lo que Andrés Feliz demostró poder hacer en el último choque Euroliga. En un partido de tan solo 15 minutos, su nivel fue realmente alto. Mientras el dominicano veía como sus ‘competidores’ por el puesto, Campazzo y Maledon sobrepasaban los 20 puntos, él seguía a los suyo. Un minutaje relativamente bajo que, también por ello, le permitió ser pura energía en la pista.

Andrés Feliz, un revulsivo de élite para la Euroliga

Andrés Feliz es un jugador que aún tiene margen de crecimiento en capacidad de pase o lectura de situaciones de pick and roll. Sin embargo, el jugador del Real Madrid Baloncesto más que fiable en tiro exterior, con una verticalidad realmente compleja de parar y un absoluto incordio a nivel defensivo. El dominicano ya ha demostrado estar preparado para jugar minutos, pero quizás en un rol más de revulsivo, pueda mostrar su mejor versión en Euroliga.

La entrada del ex de la Penya suele ir de la mano de acciones de alto impacto en pista. La agresividad defensiva contra su par le suele llevar a lograr robos y provocar malos tiros. También, suele castigar a su defensor, no solo anotando, sino sacando faltas y, como no es un primera espada, además, suele ser defendido por jugadores importantes del cuadro rival. Un minutaje dosificado y tiempos cortos en pista, podrían elevar al ‘jugador gasolina’ del Real Madrid Baloncesto a otro estadio del escalafón Euroliga.