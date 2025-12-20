El Real Madrid Baloncesto viene de ganar un partido en Euroliga que disipó las pequeñas dudas que el tropiezo con Olimpia Milano había dejado. El cuadro de Sergio Scariolo parece vivir un buen momento. Más allá de los resultados, se percibe una mejora en la consistencia del juego. En ACB parecen no tener rival, pero su próximo partido de Liga Endesa contra Hiopos Lleida podría ser un escollo a la dinámica.

El Real Madrid Baloncesto tendrá en frente en ACB a un equipo que sabe cómo hacer daño a los grandes

Hiopos Lleida no vive su mejor momento en Liga Endesa. Sin embargo, esa circunstancia y en Barris Nord, podría ser hasta un empujón para lograr el reto que tienen por delante. El Real Madrid Baloncesto viene mostrando una solvencia increíble contra rivales ACB. Ya comentó Sergio Scariolo que el equipo puede tender a relajarse tras rachas muy pronunciadas de victorias y en esta competición van 8 seguidas. Además, todo ello, a la vuelta de una jornada doble de Euroliga.

🙌 ¡DÍA DE PARTIDO! | IT’S GAME DAY!

ℹ️ Jornada 11 de @ACBCOM

🆚 @flleida

🏟️ Barris Nord

🕰️ 19:00 CET

📺 Dazn pic.twitter.com/0tdgt6scOQ — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 20, 2025

La relajación y el hambre del rival no es el único peligro que entraña el partido contra Hiopos Lleida. Los catalanes solo han ganado 4 partidos esta temporada en ACB. Sin embargo, entre ellos están Baskonia y Barça Basket. Los de Gerard Encuentra parecen especialistas en tumbar a los gigantes de la ACB. Ya que además de esos dos triunfos, también estuvieron cerca de llevarse el de Unicaja y, a pesar del resultado, tuvieron sus momentos frente a Valencia Basket.

¿Por qué podría sufrir Sergio Scariolo contra Hiopos Lleida en Liga Endesa?

El cansancio acumulado de una jornada doble de Euroliga, ya de por sí, supone un problema. No obstante, si este se muestra acuciante en un choque fuera de casa, contra uno de los equipos que juga a más posesiones de toda la Liga Endesa, el peligro se multiplica. Por si fuera poco, este equipo, en su feudo, suele dar una cara mucho más competitiva y el ambiente se convierte en un jugador más. La pesadez en las piernas podría jugarles una mala pasada en una ACB que, hasta el momento, ha sido relativamente plácida.

El técnico de Hiopos Lleida parece tener claro que el partido no será un trámite, por mucho que sus opciones sean menores: “Aunque el Madrid sea un gran equipo, no quiere decir que nosotros salgamos al partido con pena; iremos a ganar y que no lo tengan fácil”. Aún está por ver qué rotaciones pone en práctica Sergio Scariolo, que a buen seguro las habrá.