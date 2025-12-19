Scariolo cuenta con una plantilla repleta de grandes jugadores, que combina juventud y experiencia. Con un grupo amplio y candidato a todos los títulos, los roles dentro del vestuario son fundamentales. En el caso de uno de ellos, un jugador importante e internacional, está rindiendo excelentemente bien a pesar de ser uno de los que menos minutos disputa, lo que puede parecer algo injusto.

Scariolo, encantado con Usman Garuba en el Real Madrid

Usman Garuba sigue ganando peso en la rotación del Real Madrid y cuenta con la plena confianza de Sergio Scariolo, quien volvió a destacar en rueda de prensa su aportación tras el triunfo ante el Paris Basketball por 89-82 en la Euroliga. El técnico valoró especialmente su impacto en un partido exigente y con un ritmo alto, en el que el interior español aportó 8 puntos, 6 rebotes y 2 tapones en apenas 15 minutos.

Scariolo fue claro al referirse a su rendimiento y se mostró satisfecho con el internacional español: “Es un jugador capaz de impactar en muy poco tiempo, de dar una cantidad enorme de energía en minutos concretos. Necesitamos jugadores que entren y cambien el tono del partido, y Usman nos da exactamente eso”.

La realidad de Usman Garuba en el Real Madrid

Usman Garuba sigue siendo un jugador del agrado de Sergio Scariolo, quien valora su energía en los minutos que disputa. El técnico destaca que, aunque sus intervenciones son escasas en cuanto al tiempo disputado por partido, resultan decisivas para mantener la solidez defensiva y aportar dinamismo en ataque cuando el equipo lo necesita.

La realidad, sin embargo, es que Garuba juega muy poco. En la Euroliga de la temporada 25-26 promedia solo 10,5 minutos por partido, frente a los 14,1 de la 24-25, con ligeros descensos en rebotes (2,1 frente a 3,1) y estadísticas similares en puntos. En la ACB, es el jugador con menos tiempo en pista de toda la plantilla del Real Madrid, con apenas 10 minutos por partido, y el tercero con menos minutos de media en Euroliga, poco más de 12.

En ese debate de si Scariolo está siendo injusto con Garuba, cabe destacar que en el rol que asume en la plantilla, el técnico madridista está encantado y el jugador no ha hecho ningún gesto malo. No obsrahte, está ganadose tener más relevancia a base de su juego.

Los números de Garuba en la Euroliga con Real Madrid

Puntos por partido: 3,9

Rebotes: 2,1

Asistencias: 0,1

Minutos por partido: 10,5

Porcentaje de tiros libres: 53,8%

Robos: 0,7

Tapones: 0,7

Valoración media: 5,1