Eli John Ndiaye puso fin a su etapa en el Real Madrid de baloncesto para emprender rumbo al estado de Georgia tras firmar un contrato two-way con los Atlanta Hawks. Su aventura en la NBA comenzó como undrafted, pero apenas unos meses después su primera temporada se ha visto truncada de forma abrupta por una grave lesión. Sin llegar a debutar en la liga, su futuro en la NBA queda ahora seriamente en entredicho.

¿Cuál será el futuro de Eli John Ndiaye en la NBA?

Atlanta Hawks comunicó que Eli Ndiaye sufrió una subluxación en el hombro izquierdo durante el partido del pasado 9 de diciembre con College Park Skyhawks frente a Long Island Nets, una acción que derivó en el diagnóstico de un desgarro del labrum. El exjugador del Real Madrid deberá someterse a una intervención quirúrgica en enero y se perderá lo que resta de la temporada.

Two-way forward Eli Ndiaye sustained a left shoulder subluxation during the College Park Skyhawks game at Long Island on December 9. Following an MRI at the Emory Sports Medicine Complex, Ndiaye was diagnosed with a torn labrum in his left… pic.twitter.com/iUPpowDHWq — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 21, 2025

Ndiaye había firmado un contrato bidireccional y, a sus 21 años, pone fin a su primera temporada en la NBA sin haber llegado a debutar en la liga. Disputó nueve partidos en la NBA G League, donde promedió 8,1 puntos, 6,9 rebotes y 1,3 asistencias en 26 minutos por encuentro. Un contratiempo más para unos Atlanta Hawks que atraviesan semanas complicadas, sin poder contar con Porzingis y obligados a reforzar el juego interior con la incorporación de Malik Williams.

La grave lesión de Eli John Ndiaye obliga al internacional español a replantearse su futuro de cara a la temporada 2026-27. Además, crecen los rumores de que los Atlanta Hawks podrían renunciar a él y cortar su contrato en las próximas semanas para liberar una plaza bidireccional destinada a un jugador que pueda aportar minutos dentro del sistema de Quin Snyder.

Se abre así un panorama complejo y lleno de incógnitas para Eli John Ndiaye, que en esta primera temporada en la NBA percibirá 636.435 dólares, pero cuyo foco debe estar ahora en la recuperación. El ala-pívot peleará por mantenerse en la NBA, su prioridad, aunque un regreso a la Liga Endesa aparece como una posible alternativa de futuro. No es la primera vez que los problemas de hombro condicionan su carrera —ya le apartaron de varios partidos durante su etapa en el Real Madrid— y, durante el proceso de rehabilitación, con un plazo de baja ya definido, podrá evaluar su situación y afrontar el horizonte NBA con mayor claridad.