Santi Aldama, Hugo González y Eli John Ndiaye son los tres representantes españoles en la NBA durante la temporada 2025-26. El baloncesto español atraviesa una etapa de transición en la liga norteamericana, con un número de jugadores nacionales nuevamente reducido, cada uno con realidades muy distintas. Sin embargo, se vislumbra un horizonte de cambio: varios jóvenes talentos españoles podrían dar el salto en los próximos Drafts, empezando por el de 2026, donde ya destacan dos nombres con gran proyección.

Los españoles con más opciones de llegar a la NBA

Aday Mara

Edad : 20

: 20 Posición : pívot

: pívot Equipo : Michigan Wolverines

: Michigan Wolverines Posible pick en el Draft NBA: primera ronda (15-30)

El salto de UCLA a Michigan ha marcado un antes y un después en la carrera del pívot zaragozano. Bajo la dirección de Dusty May, ha encontrado el protagonismo que necesitaba, y sus opciones de formar parte del Draft de la NBA de 2026 crecen semana a semana. Además, el programa de Michigan se perfila como uno de los grandes candidatos a pelear por el título de la NCAA en abril. Su eventual llegada a la NBA supondría un hito histórico: sería el primer jugador aragonés en alcanzar la liga norteamericana.

El 3 de noviembre, en su debut con Michigan frente a Oakland, Aday Mara firmó un doble-doble con 12 puntos, 12 rebotes —récord personal— y cinco tapones, igualando también su mejor marca en esa categoría. Apenas una semana después, el 11 de noviembre contra Wake Forest, el jugador continuó con su impresionante inicio de temporada: 18 puntos, 13 rebotes —nuevo máximo de su carrera—, seis asistencias —también récord personal— y cinco tapones, nuevamente igualando su tope histórico. Con estos números, Mara se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia —tras Tim Duncan en la temporada 2003-04 con los San Antonio Spurs— en registrar más de 30 puntos, 25 rebotes, 10 bloqueos y cinco asistencias en sus dos primeros partidos de temporada en la NCAA o NBA.

Sergio de Larrea

Edad : 20

: 20 Posición : base

: base Equipo : Valencia Basket

: Valencia Basket Posible pick en el Draft NBA: final primera ronda (2026)

El protagonismo de Sergio de Larrea en Valencia Basket, sumado a su experiencia en Eurobasket con España, lo convierte en un objetivo atractivo para varias franquicias de la NBA de cara al próximo Draft. El base vallisoletano ha demostrado que tiene capacidad para desarrollar una carrera de largo recorrido en Estados Unidos, y su nombre llegó a sonar con fuerza como posible pick en el Draft de 2025. Sin embargo, De Larrea decidió esperar, consolidarse una temporada más en Valencia y analizar con calma sus opciones de futuro. Con contrato vigente hasta junio de 2028, no descarta seguir los pasos de otros bases españoles como Raúl López, José Manuel Calderón, Ricky Rubio o Sergio Rodríguez.

Jugadores españoles con opciones notables para llegar a NBA

Baba Miller

Edad : 21

: 21 Posición : alero

: alero Equipo : Cincinnati Bearcats

: Cincinnati Bearcats Posible pick en el Draft NBA: final primera ronda (2026)

La temporada senior del jugador balear, formado en la cantera del Real Madrid, en Cincinnati será clave para determinar si puede posicionarse como candidato a selección de primera ronda o si deberá buscar un lugar en la segunda, de cara al curso 2026-27. Tras un impacto limitado en la estatal de Florida, mejoró notablemente su rendimiento en los Owls de Florida Atlantic y Baba Miller ha comenzado con fuerza la temporada con los Bearcats, demostrando su capacidad de evolución y adaptación, siendo en estos momentos el octavo máximo reboteador de toda la NCAA.

Mario Saint-Supery

Edad : 19

: 19 Posición : base

: base Equipo : Gonzaga Bulldogs

: Gonzaga Bulldogs Posible pick en el Draft NBA: final primera ronda o inicio de la segunda (2026), primera ronda (2027)

Se ha convertido en uno de los grandes ídolos del McCarthey Athletic Center y de los aficionados de los Bulldogs, viendo como el base malagueño quiere destacar desde su primer año en la NCAA y llevar a Gonzaga lo más lejos posible en el March Madness. Ha formado un poderoso “Big Three” junto a Huff e Ike, aunque Mario Saint-Supery podría esperar su momento, brillar en su año sophomore y postularse para la primera ronda del Draft de la NBA en 2027.

Más complicado de llegar a la NBA para estos españoles

Álvaro Folgueiras

Edad : 20

: 20 Posición : Alero

: Alero Equipo : Iowa Hawkeye

: Iowa Hawkeye Posible pick en el Draft NBA: segunda ronda (2026 o 2027)

Quedan atrás sus dos destacadas temporadas con los Colonials de Robert Morris, con participación incluida en el March Madness de NCAA, y le ha costado adaptarse al ritmo de Iowa, pero Folgueiras ha ido ganando protagonismo, reflejado en sus buenos números. En el último partido frente a Western Michigan, el andaluz sumó 13 puntos y apunta a convertirse en un jugador clave de la segunda unidad, con posibilidades de entrar de manera regular en el quinteto titular de Ben McCollum.

Rubén Domínguez

Edad : 22

: 22 Posición : Escolta

: Escolta Equipo : Texas A&M Aggies

: Texas A&M Aggies Posible pick en el Draft NBA: segunda ronda 2026

Rubén Domínguez se ha consolidado como uno de los nombres destacados de la clase española en la NCAA 2024-25. El exjugador del Bilbao Basket promedia 14,1 puntos por partido y se ha convertido en uno de los grandes francotiradores del baloncesto universitario, con un impresionante 46 % de acierto en triples, anotando siete ante Florida State o 10 ante Manhattan. Su papel como especialista en el tiro exterior en los Aggies de Texas A&M podría abrirle las puertas de la NBA, donde se perfila como una posible selección en segunda ronda.