Helena Pueyo con las Wildcats de Arizona y Maite Cazorla con las Ducks de Oregon ya hicieron historia al llevar el baloncesto español a una Final Four de la NCAA. Ahora, es Aday Mara quien busca ir un paso más allá: proclamarse campeón con los Wolverines de Michigan. Aunque todavía falta tiempo para que los cuatro mejores programas universitarios se reúnan en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, el center español se ha convertido en una pieza clave del equipo de Michigan.

Michigan y Aday Mara en lo alto de los rankings de NCAA

Cada semana, en Estados Unidos se actualizan las clasificaciones de los programas de la NCAA, reflejando quiénes suben y bajan según sus resultados. Estas actualizaciones sirven para identificar a los claros candidatos y a los equipos que podrían ganarse un lugar en el March Madness, que arrancará el 17 de marzo y culminará con la final en Indiana el 6 de abril.

Michigan dejó claras sus intenciones en Las Vegas al conquistar el Player Era Festival, donde los Wolverines superaron a San Diego State, Auburn y, en la final, a Gonzaga por 101-61, con 20 puntos y 11 rebotes de Yaxel Lendeborg. Tras esta exhibición, Michigan se sitúa tercero en el ranking AP con un récord de 7-0, solo por detrás de Purdue y Arizona, mientras espera duelos clave ante Rutgers, Villanova y los Terrapins de Maryland, equipo que cuenta con Guillermo del Pino, antes de finalizar el 2025.

¿Por qué Michigan ya es uno de los favoritos?

Dusty May tardó cinco años en llevar a Florida Atlantic a una Final Four, pero el técnico de Terre Haute podría lograr que Michigan compita por el título en solo dos temporadas, tras alcanzar el Sweet Sixteen la campaña pasada. Los Wolverines no han sido el programa dominante del país desde 1989, aunque sí llegaron a la Final Four en 2013 y 2018 bajo la dirección de John Beilein. Hoy, Michigan se perfila nuevamente como uno de los claros contendientes al campeonato.

Big Week ➡️ B1G Honors pic.twitter.com/jsChVJh6oK — Michigan Men's Basketball (@umichbball) December 1, 2025

“Hoy enviamos un mensaje al mundo: estamos aquí para ser el mejor equipo del país y seguiremos demostrando que podemos lograrlo”, afirmó Yaxel Lendeborg, la estrella de Michigan, tras la victoria sobre Gonzaga. El nombre de Lendeborg se ha vuelto clave para las aspiraciones de los Wolverines. El alero puertorriqueño decidió retirar su candidatura al Draft de la NBA de 2025, después de brillantes temporadas en UAB —donde probablemente habría sido seleccionado en la parte final de la primera ronda— para convertirse en la gran figura de Michigan y posicionarse como uno de los candidatos al top 10 del Draft de 2026.

Lendeborg se ha convertido en la pieza diferencial de los Wolverines, promediando 16 puntos, 7,6 rebotes y 3,3 asistencias, además de ejercer un impacto evidente y constante en cada partido de su último año en la NCAA. Junto al alero boricua —que creció en Ohio desde los dos años— destacan figuras clave como Morez Johnson y Roddy Gayle Jr., además de la presencia cada vez más protagonista de Aday Mara.

The pride of Spain 🇪🇸 Aday Mara lands on the Kareem Abdul-Jabbar Award Top 20 Watch List — honoring the nation’s best centers.#GoBlue | @NaismithTrophy | @Hoophall pic.twitter.com/DHxpsWXpYn — Michigan Men's Basketball (@umichbball) October 31, 2025

El internacional español ha dado el salto esperado bajo la dirección de Dusty May. Aday Mara promedia ya 10,1 puntos, 8,7 rebotes, 2 asistencias y 2,7 tapones —posición que lo sitúa décimo a nivel nacional—, registrando sus mejores números en lo que va de su aventura en la NCAA. Más allá de las estadísticas, Mara se ha convertido en un elemento clave junto a Lendeborg, y su crecimiento podría ser determinante para el éxito de Michigan en el March Madness.

Rankings NCAA 2025-26