El baloncesto universitario estadounidense se prepara para el inicio de una nueva temporada, que contará con un récord de participación de jugadores españoles. Entre ellos destacan varios prospects con la ilusión de brillar, luchar por el March Madness e incluso soñar con formar parte del Draft de la NBA 2026. Sin embargo, uno de ellos acapara todas las miradas tras dos temporadas irregulares en los Bruins de UCLA.

Los elogios llegan a Aday Mara ante un año clave en NCAA

El 11 de abril, Aday Mara decidió comprometerse con los Wolverines de Michigan, dejando atrás dos años en UCLA marcados por escasos minutos y la falta de confianza de Mick Cronin en el pívot aragonés. Ahora se enfrenta a un panorama completamente distinto bajo la dirección de Dusty May, uno de los entrenadores más destacados en el desarrollo de grandes jugadores interiores.

Aday Mara acapara todas las miradas en la Universidad de Michigan, con la expectativa de mostrar la mejor versión del canterano zaragozano. Su objetivo es formar un tándem de lujo junto a Yaxel Lendeborg y guiar a los Wolverines de regreso a la Final Four, que no visitan desde 2018, cuando se proclamaron campeones bajo las órdenes de John Beilein.

Con la temporada universitaria de baloncesto a la vuelta de la esquina, el equipo masculino de Michigan ha dedicado toda la offseason a prepararse para el exigente calendario de la Big Ten. “No veo por qué no podemos competir con todos los equipos del país todas las noches… Amo a nuestro equipo, creo que tenemos un techo muy alto” explicó Dusty May en el Media Day de Michigan.

El head coach también se detuvo en Aday Mara y el impacto que podría tener en su temporada junior en la NCAA. Reconoce que será una pieza clave del sistema bidireccional del equipo, pero destaca especialmente su visión de juego, capacidad de creación y finalización cerca del aro como factores que pueden marcar la diferencia. La temporada pasada en UCLA, Mara promedió 10.8 minutos por partido, con 6.4 puntos, 4 rebotes y 1.6 tapones por encuentro. Ahora, en Michigan, aspira a mejorar estos números desde el primer día y acercarse al doble-doble de manera constante.

Duelo inicial entre Aday Mara vs Baba Miller

El programa de Michigan ha reforzado su plantilla con los transfers de Yaxel Lendeborg, proyectado en la lotería del Draft NBA de junio, así como Elliot Cadeau, Morez Johnson y Aday Mara, mientras mantiene piezas clave como Nimari Burnett, LJ Cason, Will Tschetter y Roddy Gayle. Un roster de alto nivel diseñado para aspirar a grandes logros y mejorar la actuación en el Sweet Sixteen del curso pasado, liderados por Danny Wolf y Vladislav Goldin.

El inicio de la aventura de Aday Mara en Ann Arbor comenzará con su debut en la pretemporada ante Baba Miller el 17 de octubre, cuando Michigan se enfrente a Cincinnati en el Crisler Center. Un tipoff con sabor español que servirá de antesala para que Mara y los Wolverines pongan rumbo al Madison Square Garden y disputen un duelo de preparación contra St. John’s, dirigido por Ruben Prey.

Duelo de Aday Mara ante españoles durante el curso 2025-26