Cada año, miles de jugadores de la NCAA optan por cambiar de universidad y entrar al Transfer Portal, en busca de nuevos retos, mayor protagonismo o incluso un paso hacia la NBA. Durante esta offseason, Aday Mara se sumó a la lista junto a varios jugadores españoles, y, junto al aragonés, dos de ellos se han destacado como las transferencias más importantes de 2025.

Aday Mara abandona UCLA y quiere liderar Michigan

Leyendas como Magic Johnson, Chris Webber, Devin Booker, Jalen Rose o Draymond Green dieron el salto a la NBA desde los Wolverines de Michigan. Ahora, Aday Mara pone fin a su etapa de dos años en los Bruins de UCLA y se une a Ann Arbor bajo la dirección de Dusty May, un entrenador capaz de potenciar al máximo a su center aragonés, como demostró con la transformación de Danny Wolf, actual jugador de los Brooklyn Nets.

Many of you saw the photos. Many of you wanted video. Well here you go. Meet Aday Mara!#GoBlue x #NewBlue pic.twitter.com/pZDflhUK2o — Michigan Men's Basketball (@umichbball) July 10, 2025

Aday Mara llegó a UCLA en 2023 como un potencial pick de lotería del draft tras su año freshman. Sin embargo, sus dos temporadas bajo Cronin fueron complicadas, aunque dejó destellos de su talento que apuntaban a una gran explosión en su año junior. Ahora, Mara busca replicar un camino similar al de Vladislav Goldin, quien apenas jugó 47 minutos en su primer año en Texas Tech, pero vio cómo su carrera dio un giro al transferirse a Florida Atlantic, ayudando a Dusty May a alcanzar la Final Four de NCAA. Luego, siguió a May hasta Michigan, donde se consolidó como titular del primer equipo All-Big Ten la pasada temporada.

Ahora en Michigan, Aday Mara quiere crear un Big3 potente junto a Yaxel Lendeborg y Morez Johnson en busca de posicionarse como contenders a la Final Four de abril. “Es tan único que es una amenaza activa desde el punto de dunker o fuera en el pick and roll“, dijo May sobre Mara. “También es de élite pasando desde el perímetro y el poste alto”. Además, añadió: “No sé si siempre estuvo enamorado de la sala de pesas, pero estaba obsesionado con trabajar en su cuerpo y fortalecerse”, dijo May. “Él tuvo un verano muy, muy productivo”.

Baba Miller en busca del Draft NBA

Aday Mara es uno de los claros candidatos a convertirse en la mejor transferencia de NCAA para el curso 2025-26. Sin embargo, junto al aragonés, se encuentra Baba Miller en lo que será su cuarto curso en Estados Unidos tras pasar por Florida State y los Owls de Florida Atlantic, llegando vía Transfer Portal a Cincinnati para unirse a Wes Miller.

Desde 2019 los Bearcats no aparecen en el March Madness, pero la llegada de Baba Miller los puede catapultar al siguiente nivel a la espera de encontrar la mejor versión del que fuera canterano del Real Madrid. Miller promedió 11,3 puntos, siete rebotes, 2,7 asistencias y 1,4 tapones por partido mientras lanzaba el 34 por ciento en tiro de tres puntos. Llega a la universidad de la Big 12 Conference como elemento capital de la Selección B de España.

Otros candidatos a mejor transferencia NCAA

