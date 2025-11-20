El Draft NBA 2026 ya capta la atención de varias franquicias, entre ellas Brooklyn Nets, Washington Wizards y New Orleans Pelicans, justo en paralelo con las primeras semanas de competición de la NCAA. Un draft donde promesas como Darryn Peterson, AJ Dybantsa y Cameron Boozer pelearán por el pick número uno, mientras varios españoles y jugadores con pasado ACB esperan hacerse un hueco entre los elegidos.

¿Su papel en Michigan es sinónimo de primera ronda del Draft NBA?

El nombre de Aday Mara empieza a sonar con fuerza como posible elección de primera ronda tras su espectacular arranque como pívot titular de Michigan, promediando 12 puntos, 10,3 rebotes, 3 asistencias y 3,7 tapones. Bajo la dirección de Dusty May, el aragonés ha ganado protagonismo en su año junior y se perfila como uno de los principales interiores a seguir en la clase del Draft NBA 2026.

Pívots como Chris Cenac (Houston), Jayden Quaintance (Kentucky), Tomislav Ivisic (Illinois) o Flody Bidunga (Kansas) competirán con Aday Mara por ser el cinco más alto elegido en junio. El jugador español destaca por su visión de juego, capacidad para anotar desde distintos rangos y eficiencia cerca del aro, además de mostrar un notable crecimiento en el aspecto defensivo.

Mientras desde Estados Unidos algunos lo sitúan como posible pick de lotería, otros mocks lo ubican al final de la primera ronda, entre ellos ESPN en su primer borrador creado del curso 2025-26, donde el liderazgo de Aday Mara en los Wolverines de Michigan junto a Yaxel Lendeborg podría catapultarlo a una elección entre los puestos 10 y 20. En la reciente victoria de Michigan sobre Middle Tennessee Blue Raiders por 86-61, Mara sumó 10 puntos y 10 rebotes en apenas 20 minutos saliendo desde el banquillo, logrando su tercer doble-doble de la temporada.

La ACB surge con fuerza en el Draft NBA de 2026

El camino hacia junio de 2026 será largo, con competiciones como la NCAA, la NBL o las ligas europeas ayudando a perfilar los 60 nombres que compondrán un Draft llamado a suceder a Cooper Flagg. Se espera que varios jugadores con pasado en la Liga Endesa formen parte de los elegidos, destacando Dame Sarr, actual jugador de Duke y canterano del Barça Basket, quien es proyectado como una de las selecciones más altas, situándose entre los puestos 8 y 12.

Justo detrás de Dame Sarr se encuentra Karim López, jugador mexicano de los NZ Breakers en la NBL y con pasado en Joventut Badalona. Esta temporada, en 14 partidos con los Breakers, promedia 10 puntos y 6,4 rebotes. Entre los españoles, Aday Mara lidera las expectativas, aunque también llaman la atención Sergio de Larrea (Valencia Basket), Mario Saint-Supery, cada vez más relevante en Gonzaga, y Álvaro Folgueiras (Iowa).