Las primeras semanas de la NCAA suelen ofrecer un calendario amable para los grandes programas, marcado por partidos asequibles y torneos como el Era Player Festival, mientras los duelos de verdadero nivel esperan a la llegada de los partidos de conferencia. En este contexto, Duke vuelve a concentrar buena parte de los focos gracias al impacto de jóvenes como los hermanos Boozer —con Cameron firmando 23,6 puntos, 9,3 rebotes y 3,7 asistencias de media—, aunque también un ex canterano del Barça Basket empieza a atraer miradas, pese a un arranque algo más irregular.

¿Cómo ha transcurrido Dame Sarr su primer mes en NCAA?

El nombre de Dame Sarr, hasta abril uno de los canteranos más prometedores del Barça Basket, sigue sonando como potencial elección de primera ronda en el Draft de la NBA de 2026, en una trayectoria similar a la emprendida por Kasparas Jakucionis, actual jugador de Miami Heat. Su proyección va en aumento: ya aparece en el número 10 de dos Mock Draft de referencia —ESPN y Bleacher Report—, respaldado por los sólidos porcentajes que está registrando desde el triple.

Sin embargo, el escolta de Oderzo ha experimentado un ligero bajón en sus últimas actuaciones, quedándose por debajo de los veinte minutos tanto ante Arkansas en el Thanksgiving Classic como frente a Florida. De hecho, contra los Gators, Jon Scheyer optó por sacarlo desde el banquillo junto a Cayden Boozer y el sénior Maliq Brown. Aun así, Sarr se mantiene como el quinto jugador más utilizado de Duke, con una media de 20,6 minutos y 6,7 puntos por encuentro.

Su interesante 34,5% de acierto desde el triple, unido a su capacidad defensiva —reflejada en los 1,7 robos que promedia por partido—, invita a pensar que Dame Sarr podría recuperar pronto un puesto en el quinteto titular de una Duke que marcha 9-0 y lidera la ACC. De mantener esta línea, el escolta italiano seguirá reforzando sus opciones de consolidarse como candidato a elección de lotería de cara al Draft de la NBA de junio de 2026.

“Los ojeadores ven a Dame Sarr como el segundo mejor prospect de Duke, gracias a sus más de dos metros, su potencial defensivo y la evolución de su juego ofensivo como conector perimetral, cualidades que podrían convertirlo en un jugador muy valioso en la NBA”, escribió Woo en ESPN. Su mejor actuación en este arranque de etapa NCAA llegó ante Army Black Knights, firmando 19 puntos y tres robos. Ahora, Duke —y el escolta italiano— afrontan duelos ante Michigan State, Lipscomb y Texas Tech, antes de cerrar el año, el 31 de diciembre, con un atractivo enfrentamiento ante Georgia Tech en el Madison Square Garden de Nueva York.