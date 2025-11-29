La España de Chus Mateo ya ha puesto viento en popa en esta nueva e ilusionante etapa. El combinado nacional venció a una Dinamarca con solvencia que no pudo contar con sus dos grandes estrellas. Sin embargo, la Selección Española no parece que vaya a tener la misma suerte en su duelo contra Georgia en las ventanas FIBA. Y es que Toko Shengelia ya afila sus armas.

La Georgia de Toko Shengelia llega con hambre y talento al choque contra la España de Chus Mateo

La Selección Española tendrá que batirse con un conjunto plagado de jugadores conocidos. En este cuadro, Giorgi Shermadini, Beqa Burjanadze, Thad McFadden o Rati Andronikashvili son algunos de los peligros de este combinado nacional, que, además, llegará con hambre tras perder contra Ucrania. A pesar del talento que ya atesoran todos estos jugadores, aún hay más, y es que su gran nombre propio es Toko Shengelia. España tendrá que vérselas y deseárselas para pararlo.

Listos para afrontar un fin de semana clave de cara a la clasificación para la @FIBAWC 💪#SomosEquipo pic.twitter.com/unZUySBw3E — Baloncesto España (@BaloncestoESP) November 28, 2025

El reto que tiene por delante Chus Mateo no es sencillo. Toko Shengelia, que llegó in extremis al primer partido de las ventanas FIBA, es un jugador que puede hacer mucho daño a la Selección Española. La estrella georgiana es un monstruo repitiendo esfuerzos: juega 1×1, carga su rebote, molesta la salida rival, roba, corre… No descansa. En este sentido, el ala-pívot supone un peligro grande para una España que aún tiene poco rodaje junta. En un baloncesto poco táctico, este tipo de puntos fuera de sistema valen oro.

¿Dónde puede sufrir la Selección Española para parar a Tornike?

Toko Shengelia es un jugador que empezó siendo prácticamente un exterior, pero en las últimas temporadas se ha convertido en un jugador mucho más asentado en puntos cerca de canasta con pies en el suelo. En este sentido, es un peligro para los pívots de España porque es más móvil al 5 que perfiles como Fran Guerra y más contundentes en el juego en contacto bajo canasta que Osobor o Almansa. Sin duda, un quebradero de cabeza para la España de Chus Mateo.

España tendrá que afrontar este partido de ventanas FIBA con relativo poco trabajo a sus hombros con Chus Mateo contra un jugador como Toko Shengelia, que te obliga a tener que defender desde lo colectivo. A pesar de esta desventaja, la Selección Española tiene otras bazas. El cuadro nacional cuenta en su roster con varios talentos en la generación que los georgianos no. Piezas como Jaime Fernández, Álvaro Cárdenas o Lluis Costa pueden ser muy determinantes para amenazar a un Shermadini que cada año sufre más en defensa de pick and roll.