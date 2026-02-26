Chus Mateo sigue diseñando su selección preferida y tiene un objetivo claro: combinar juventud y veteranía. En ese sentido, el seleccionador nacional ha llamado a una pieza clave de etapas anteriores con España, que además está cuajando buenos números en la ACB con su equipo. No obstante, hay otros jóvenes talentos que también tienen cabida en la plantilla y que deberán sorprender en este doble enfrentamiento frente a Ucrania.

Pierre Oriola, novedad con España para las Ventanas FIBA

Chus Mateo ha incluido a Pierre Oriola como una de las grandes novedades en la convocatoria para el doble duelo ante Ucrania, recuperando a un campeón del mundo que no formaba parte del equipo desde 2021. La vuelta del ala-pívot de 33 años refuerza el juego interior de la selección y aporta experiencia en una lista marcada por las bajas por lesión de jugadores habituales como Alberto Díaz, Miquel Salvó y Dani Díez.

Junto a Oriola, Chus Mateo ha convocado también a Ferrán Bassas y al joven Isaac Nogués, combinando veteranos con talento emergente y reflejando la idea del seleccionador para su proyecto con la selección. El doble partido contra Ucrania se jugará en Riga el 27 de febrero y en Oviedo el 2 de marzo.

Los motivos de Chus Mateo para incluir a Pierre Oriola

El motivo por el que Chus Mateo ha incluido a Pierre Oriola en la lista es evidente: su experiencia y su capacidad para aportar en ambas zonas de la pista. El ala-pívot del BAXI Manresa llega tras promediar 9,5 puntos, 4,6 rebotes y 0,8 asistencias en 18,6 minutos por partido en la ACB, con un acierto del 64,9% en tiros de campo y del 44,4% en triples, cifras que refuerzan su perfil como referencia ofensiva y defensiva para el combinado español.

El seleccionador ha valorado su veteranía y conocimiento de competiciones internacionales, ya que Oriola formó parte de la selección campeona del mundo en 2019 y acumula más de 40 internacionalidades. Su presencia permitirá a España combinar juventud y experiencia, reforzando el juego interior, el rebote y la defensa en una ventana FIBA marcada por un doble enfrentamiento complicado contra Ucrania.

Convocatoria Chus Mateo en España

Bases: Ferrán Bassas (BAXI Manresa), Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), Lluís Costa (Covirán Granada)

Escoltas: Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Miguel González (Casademont Zaragoza), Isaac Nogués (Valencia Basket)

Aleros: Sergi Martínez (Bàsquet Girona), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Álex Reyes (BAXI Manresa), Santi Yusta (Casademont Zaragoza)

Interiores: Fran Guerra (La Laguna Tenerife), Pierre Oriola (BAXI Manresa), Izan Almansa (Real Madrid), Eric Vila (Dreamland Gran Canaria)