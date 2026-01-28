La decisión estaba tomada: Guillermo del Pino eligió la NCAA como el próximo paso en su carrera. El cordobés dejaba atrás su etapa en Unicaja y la Segunda FEB para lanzarse al desafío de ganarse minutos en los Terrapins de Maryland, uno de los programas más destacados y potentes de la Big Ten. Sin embargo, tras varios meses en su nueva aventura, el freshman ha enfrentado distintos retos y ahora busca alcanzar la regularidad que aún no ha logrado en este inicio de temporada.

Pocos minutos y lesión de Guillermo del Pino en Maryland

Guillermo del Pino es uno de los jóvenes talentos más prometedores del baloncesto español, y Chus Mateo ya lo tiene en la agenda pensando en una posible convocatoria con la selección absoluta. Su llegada a la NCAA y a College Park se produjo tras anotar el triple decisivo e histórico en el EuroBasket U18, mientras esperaba descubrir cuál sería su rol dentro del sistema de Buzz Williams en unos Terrapins que la temporada pasada llegaron hasta el Sweet Sixteen del March Madness.

Del Pino nets game-winner, scores game-high 23 points to lead Spain to sixth U18 Eurobasket Championship title



El joven combo del backcourt español ha disputado apenas 12 partidos con Maryland, promediando 8 minutos y 1,7 puntos por encuentro. Una inoportuna lesión en el hombro lo mantuvo fuera de las pistas casi mes y medio, regresando el pasado 18 de enero frente a Penn State. Hasta ahora, su mejor actuación llegó ante Alabama, donde sumó 10 puntos, dos robos y un impecable 2 de 2 en triples, mostrando una de las grandes armas del talento andaluz.

Desde su regreso tras la lesión, Guillermo del Pino ha disputado 13 minutos repartidos en tres partidos: Penn State, Illinois y los Spartans de Michigan State. Los Terrapins, por su parte, atraviesan un momento complicado en la exigente Big Ten, ocupando la penúltima posición con un balance de 8-12, y acumulando solo 2 victorias frente a 8 derrotas desde el duelo ante Aday Mara del pasado 14 de diciembre.

Guillermo del Pino intentará recuperar confianza y ganar más minutos en una temporada en la que los objetivos de Maryland son limitados —el March Madness ya es una quimera para los Terrapins—, con la meta de cerrar su primer año en la NCAA con mejores sensaciones. Al equipo le restan once partidos, incluyendo enfrentamientos ante favoritos como Purdue y Nebraska, y un duelo especial entre andaluces el 12 de febrero, cuando del Pino se verá las caras con el junio Álvaro Folguerias de Iowa.