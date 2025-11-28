Chus Mateo ya ha hecho su debut oficial con España en las ventanas FIBA que dan acceso al mundial. El partido que se vislumbraba no se presentaba sencillo, contra una Dinamarca liderada por Shavon Shields e Iffe Lundberg. Sin embargo, la Selección Española se impuso y es que en el cuadro nacional también hay manejadores con mucho talento.

Chus Mateo rememora con España su mejor momento como técnico

Chus Mateo aterrizó en la Selección Española tras una amarga salida del Real Madrid. Su última campaña de blanco estuvo marcada por su buen hacer defensivo, pero con serias dificultades para generar juego. A pesar conquistar la Liga Endesa, acabó fuera de la entidad y, ni tan siquiera la Euroliga lograda en el pasado, pudo sostenerle en el cargo, recalando en España. Sin duda, una de las grandes diferencias de la plantilla madridista, Sergio Rodríguez, tuvo algo que ver en ello.

🤩 ¡Chus Mateo elegido mejor entrenador del año por la AEEB! 🤩 pic.twitter.com/gKIZdYJqGz — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 31, 2023

La brillantez con la que Chus Mateo alzó el título de Euroliga mucho tuvo que ver con el Chacho. El canario le daba ese punto de magia al entramado compacto que el técnico de España da a sus equipos. En el encuentro de la Selección Española ya se pudo ver qué jugador le aporta eso al míster madrileño. El cuadro español encontró en Alberto Díaz y Jaime Fernández, esa pareja de generadores compensada que tanto recuerda al Campazzo-Rodríguez de antaño.

La Selección Española tiene generador para rato con Jaime Fernández

Las ausencias no eran pocas en las ventanas FIBA para España. El combinado de Chus Mateo llegaba con dudas sobre cómo carburaría sin varias piezas importantes. En este sentido, la Selección Española tardó poco en disiparlas. Desde el principio del choque se vio un equipo compacto y tuvo en Jaime Fernández una baza muy diferencial en la generación.

Tanto Cárdenas como Alberto Díaz están más que contrastados. Sin embargo, el jugador de La Laguna Tenerife tiene ese punto de chispa que no tienen otros jugadores. El ‘combo’ de España siempre tuvo talento, pero su última lesión hace un año hacían dudar mucho de sus prestaciones futuras. Sin embargo, no solo brilló con la Selección Española de la mano de Chus Mateo, sino que con su club también viene haciendo las delicias de sus aficionados. Además, en la isla, si algo tienen, es una delicia de juego de pick and roll.