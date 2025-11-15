El nivel que están mostrando tanto La Laguna Tenerife como Valencia Basket es digno de mencionar. Ambos equipos, junto a otras gratas sorpresas como UCAM Murcia, son los equipos revelación de la ACB. En la jornada 7 los de Pedro Martínez y los de Txus Vidorreta se verán las caras y si la plantilla taronja asusta al más pintado, los canarios tienen a Marcelinho Huertas.

Marcelinho Huertas, el gran peligro para el Valencia Basket

A nadie le puede sorprender que se hable de Marcelinho Huertas. A pesar de su elevada edad, sigue siendo uno de los mejores, si no el mejor, jugador de la ACB. 18 puntos por partido, 7,2 asistencias para 21,2 de valoración son motivos más que suficientes para que Valencia Basket le tenga el ojo echado. Sin embargo, el dato que realmente debería asustar a los de la capital del Turia tiene que ver con su impacto, incluso jugando en su feudo.

🔎 Hoy en 𝘽𝘼𝙅𝙊 𝙇𝘼 𝙇𝙐𝙋𝘼 de @BancoMediolanum…

Marcelinho Huertas, el asombro que no cesa ✨



🪄 @Huertas09 | #LigaEndesa pic.twitter.com/9bvJB9Qo1p — Liga Endesa (@ACBCOM) November 14, 2025

El mundo de la estadística avanzada ha avanzado mucho, sobre todo dentro del scouting de los propios clubes. En este sentido, seguramente Valencia Basket sea conocedor del rating ofensivo de Marcelinho Huertas. La Laguna Tenerife anota 130,6 puntos por cada 100 posesiones con el brasileño en pista. Su impacto en la capacidad anotadora del equipo es superlativa. Por ponerlo en comparación, Jaime Fernández, uno sus teóricos suplentes, tiene 103,8; Bruno Fitipaldo 126,3, ambos comparten muchos minutos con el de São Paulo.

Pedro Martínez tendrá que parar a un generador de máxima élite

Valencia Basket no solo es que tendrá que tratar de parar a un jugador referencia para su equipo, sino que es máxima élite en generación en la ACB. Para poder ubicar la capacidad de generar puntos de Marcelinho Huertas para su equipo, tiene mejor rating ofensivo que Facu Campazzo, Ricky Rubio o Darius Thompson. Sin embargo, este dato, si se analiza sin su contexto, podría llevar a pensar que podría ser mérito de sus compañeros, pero es que en el caso del brasileño es aún más evidente que es justo al revés.

Marcelinho Huertas juega en otra liga, otro planeta, en otra galaxia… No es normal lo suyo 🪐



Tras la tremenda exhibición que hizo en la Jornada 6, se convierte en el MÁXIMO ANOTADOR ENDESA con 2⃣8⃣ 𝙥𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨#LigaEndesa | @basketlover | @CB1939Canarias pic.twitter.com/HMcvV8BuUu — Liga Endesa (@ACBCOM) November 10, 2025

Un buen rating ofensivo siempre es buen síntoma para un jugador, pero hablando de generadores, habría que ver en cómo son los puntos que anota el equipo con él en pista. En el caso de Marcelinho Huertas, su porcentaje de uso lo dice todo. El 32,8% de posesiones del equipo terminan en el brasileño. Por poner un ejemplo, el destacado jugador del Valencia Basket Darius Thompson tiene un 16,4%. Lo más espectacular de este dato es que no contabiliza la asistencia como forma de finalización del ataque. Es decir, su protagonismo ofensivo, si además tenemos en cuenta esto, ya es completamente superlativo.