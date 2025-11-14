Valencia Basket se dejó la victoria por el camino en tierras parisinas. La Euroliga de baloncesto no perdona y bien lo sabe Pedro Martínez que ya vio como le pasaba factura en ACB. En este sentido, el técnico trata habitualmente de emplear una rotación larga. Frente a Paris Basketball regresó Neal Sako y, además, sumó a filas a Isaac Nogués.

A la afición del Valencia Basket le sirvieron y bastaron 5 minutos en Euroliga para ilusionarse

El proyecto de Pedro Martínez con el cuadro taronja es realmente exigente. El roster es largo y de un nivel excelso y el baloncesto que están aplicando es tema de conversación tanto en Euroliga como en ACB. Sin embargo, no todo podía ser positivo y es que esta extrema competencia está privando de minutos a uno de los jugadores más valorados por los aficionados, Isaac Nogués. Eso sí, en el choque frente a París Basketball por fin tuvo presencia.

Nuestro pesado favorito 🧡 pic.twitter.com/BIKZdyQ87j — Valencia Basket Club (@valenciabasket) November 13, 2025

Isaac Nogués llegó al Valencia Basket en plena etapa de crecimiento. Su potencial como especialista defensivo es increíble y, a pesar de que aún se prodiga poco en ataque, sus acciones en defensa suelen llevarse muchos aplausos. Frente a Paris Basketball le sobraron 5 minutos para que varios ‘highlights’ defensivos frente a Nadir Hifi se hicieran virales en la red social X. El compromiso y el esfuerzo es innegociable para el jugador y es bien sabido que eso encanta a los seguidores.

¿Cuál es el techo de Isaac Nogués?

El joven talento de Valencia Basket encandila como pocos, pero es cierto que la exigencia sobre el chico aún no es la que tienen algunas estrellas. Una de las cuestiones que más debate genera Isaac Nogués en este sentido es si su desarrollo como jugador puede llevarle a ser algo más que una pieza de rol. Aún es muy pronto para saberlo, pero es inevitable que en el entorno taronja se lo pregunten dada la simpatía que genera.

Los últimos 5 partidos de Isaac Nogués