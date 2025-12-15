Valencia Basket vuelve a afrontar una semana exigente con tres partidos, incluyendo doble jornada de Euroliga ante Olympiacos y Maccabi Tel Aviv, lo que implicará el viaje del equipo a Israel en medio de la polémica que rodea esta circunstancia. Los de Pedro Martínez, que buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación, se apoyarán en un recurso clave de la rotación, que llega en un gran momento de forma y puede resultar determinante, especialmente en el choque contra los griegos.

El factor Matt Costello en el Valencia Basket

Matt Costello fue uno de los nombres propios en la última victoria del Valencia Basket en la Euroliga ante el Anadolu Efes (94-82). El interior taronja aportó 15 puntos y 5 rebotes de vital importancia, demostrando su fortaleza en ambos lados de la pista. Además, su acierto desde el perímetro fue sobresaliente, con cuatro triples que rompieron el partido a favor de su equipo en la segunda mitad del choque.

Más allá de este encuentro ante un Efes competitivo, pero aún sin Pablo Laso en el banquillo, Costello está completando una temporada sólida y constante en la Euroliga, siendo una pieza clave en la rotación de Pedro Martínez. Con promedios cercanos a los 7 puntos y casi 5 rebotes en menos de 20 minutos por partido, destaca por su fiabilidad en el tiro (2,8 puntos por lanzamiento) y su capacidad para abrir la pista en el puesto de ‘4’. Según ha informado Clutch Data, este rendimiento le ha valido además el reconocimiento como mejor tirador de la semana en la Euroliga.

Matt Costello: ¿diferencial en Euroliga ante Olympiacos?

El duelo ante Olympiacos medirá de qué pasta está hecho el Valencia Basket. El partido supondrá una batalla entre dos equipos de la parte alta de la clasificación, en la que el rebote puede ser la llave de la victoria para ambos conjuntos. En ese contexto, la figura de Matt Costello cobra un valor especial para los de Pedro Martínez, ya que el interior taronja es el máximo reboteador del equipo y una pieza esencial para sostener el pulso interior frente a una de las plantillas más físicas de la Euroliga, que ocupa el quinto puesto en el apartado reboteador.

Más allá de los números, Costello aporta una versatilidad táctica que puede marcar diferencias ante el conjunto griego. Capaz de actuar tanto de ‘4’ como de ‘5’, su perfil de ala-pívot moderno permite a Pedro Martínez adaptar quintetos y castigar defensas cerradas. Su capacidad para abrir la pista con un fiable lanzamiento exterior obliga a Olympiacos a sacar a sus interiores de la zona, generando espacios y convirtiendo a Costello en un recurso clave para competir de tú a tú en un partido que se decidirá por detalles.

Valencia Basket y un arranque prometedor en Euroliga y ACB

La victoria ante el Anadolu Efes ha confirmado al Valencia Basket como una de las grandes sensaciones del inicio de la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez ha alcanzado las diez victorias en solo quince jornadas, algo nunca antes logrado por el club en la máxima competición continental, mejorando registros de temporadas anteriores y asentándose en la zona alta de la clasificación. Pero el excelente arranque no se limita a Europa. Sumando Euroliga, ACB y Supercopa, el conjunto taronja ha firmado el mejor inicio global de su historia en una temporada con doble competición.