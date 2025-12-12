Uno de los mejores equipos de la ACB junto al Real Madrid es el Valencia Basket de Pedro Martínez, que se ha mantenido arriba en la clasificación de la competición española durante los primeros meses. El técnico catalán, que ha construido una plantilla adaptada a su estilo de juego e identidad, es uno de los entrenadores más respetados en España; sin embargo, en Europa, se han resistido en reconocer plenamente su valía, algo que sus 35 años de carrera en la élite ponen de manifiesto.

Pedro Martínez, 35 años de carrera con éxito en ACB

Pedro Martínez cumplió el pasado mes de enero 35 años en la élite del baloncesto español, consolidándose como uno de los entrenadores más longevos y respetados de la ACB. Su carrera comenzó en 1990 como primer entrenador del Joventut, tras un inicio como ayudante, logrando rápidamente éxitos como la Copa Korac. Desde entonces, ha dirigido más de 1.040 partidos en la competición española, superado únicamente por Aíto García Reneses.

A lo largo de más de tres décadas, Pedro Martínez, que ha dejado huella en entidades históricas de la ACB como BAXI Manresa, Gran Canaria o Valencia Basket, ha demostrado su capacidad para construir proyectos sólidos incluso con presupuestos modestos. Reconocido por su habilidad para potenciar a los jugadores y por crear equipos con identidad propia, ha sabido adaptarse a distintos contextos y retos, convirtiéndose en un referente del baloncesto español tanto por sus títulos como por la influencia y respeto que ha generado entre jugadores y otros técnicos.

Valencia Basket: el paso más dorado de Pedro Martínez en ACB y Europa

Pedro Martínez es una leyenda en Valencia Basket y ha consolidado su legado gracias a una etapa repleta de éxitos que incluyen la histórica Liga Endesa de la temporada 2016-17 y la reciente Supercopa Endesa de esta misma campaña, convirtiéndose en el primer entrenador del club en conseguir dos títulos con el equipo masculino.

Su regreso al equipo taronja en 2024 ha permitido mantener al Valencia Basket entre los referentes de la competición, guiando al equipo a finales de la ACB y asegurando competir ante los grandes rivales de la competición como Real Madrid o Barça Basket. Además de los títulos, Pedro Martínez ha logrado récords destacados en la entidad, alcanzando los 201 partidos dirigidos y situándose como el segundo técnico con más encuentros en la historia del club.

Su labor ha llevado al Valencia Basket a competir regularmente en la Euroliga, consolidando al equipo en la máxima competición europea y dejando una huella imborrable por su estilo de juego, capacidad para potenciar a los jugadores y resultados consistentes.

¿Por qué Pedro Martínez no ha tenido banquillos Euroliga siendo referente NBA?

A pesar de su extensa trayectoria y de haber dirigido en la Euroliga con Valencia Basket y Baskonia, Pedro Martínez nunca ha tenido la oportunidad de entrenar a otro club importante en el baloncesto europeo más allá de estos dos clubes. El técnico catalán no ha estado en las quinielas para banquillos de renombre internacional como Panathinaikos, AS Mónaco, Partizan u Olympiacos. Su carrera se ha centrado en proyectos en España, donde ha sabido maximizar recursos y llevar a equipos a logros históricos, aunque sin haberse proyectado hacia los grandes escenarios europeos fuera del país.

Sin embargo, su influencia trasciende fronteras y se reconoce en la NBA, donde entrenadores como Kenny Atkinson han destacado su capacidad para innovar y estructurar equipos de manera ejemplar. Pedro Martínez se ha convertido en un referente mundial, inspirando a técnicos de todo el mundo y demostrando que su legado no se mide solo por los clubes que dirige, sino por el impacto y las ideas que aporta al baloncesto global.

¿Está infravalorado Pedro Martínez más allá del Valencia Basket?

Opina un servidor, Pedro Martínez sigue estando claramente infravalorado fuera de España, ya que nunca ha recibido la oportunidad de dirigir un banquillo importante de Euroliga, a pesar de su capacidad y trayectoria impecable. Sin embargo, dentro de la ACB es, sin duda, uno de los mejores entrenadores de la historia: su palmarés, su estilo de juego y la manera en la que saca el máximo rendimiento de sus equipos le han convertido en un referente respetado y admirado por jugadores, compañeros y técnicos.