Tras la Copa del Rey, donde Valencia Basket cayó de manera cruel ante el Real Madrid, el mercado ACB se ha activado y empiezan a salir rumores que se pueden convertir en realidad en los próximos días. Uno de los jugadores que han sido llamados por Chus Mateo con España, y que no está teniendo mucha importancia en el conjunto taronja, podría salir cedido.

Isaac Nogués, convocado con la selección de Chus Mateo

Chus Mateo ha vuelto a confiar en Isaac Nogués para la nueva Ventana FIBA de clasificación rumbo al Mundial de 2027. El exentrenador del Real Madrid ha citado al jugador del Valencia Basket para concentrarse en Guadalajara junto al resto de la selección absoluta y preparar los dos próximos compromisos ante Ucrania, disputando el primer partido en Riga y posteriormente en Oviedo.

La convocatoria con la selección supone una nueva oportunidad para que el joven jugador siga sumando experiencia internacional. Nogués, que ya ha debutado previamente con el combinado nacional, es uno de los talentos que más tiene en cuenta Chus Mateo. Además, por parte del Valencia Basket también irá Álvaro Cárdenas, actualmente cedido en el Peristeri BC y una de las promesas que podrían tener hueco en la plantilla taronja de cara a la próxima temporada.

Equipos de la ACB quieren pescar en el Valencia Basket con Isaac Nogués

Tal y como ha adelantado el medio La Central ACB, varios equipos de la ACB han mostrado interés en la situación de Isaac Nogués, valorando la posibilidad de incorporarlo en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada. Sin minutos en la Copa del Rey, el internacional español está teniendo un papel residual en la rotación de Pedro Martínez, con menos de siete minutos por partido en ACB.

En este contexto, según el medio citado anteriormente, el Valencia Basket estaría abierto a estudiar una salida temporal si sirve para que el jugador tenga mayor protagonismo en pista y continúe desarrollándose. La operación se entendería más como una cesión estratégica y no como una desvinculación, con el objetivo de que acumule experiencia sin perder el control deportivo.

Los números de Isaac Nogués con Valencia Basket en ACB