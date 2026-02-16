La Copa del Rey siempre ha sido una cita histórica y exigente para Valencia Basket. Desde su primer triunfo en 1998 hasta la actualidad, el equipo taronja ha vivido momentos de gloria y frustración en esta competición, y ahora, como anfitrión en el Roig Arena, buscará romper la maldición del anfitrión y luchar por su segundo título.

La Copa del Rey: una competición histórica para Valencia Basket

El primer título en la historia de Valencia Basket llegó en 1998 con la conquista de la Copa del Rey en Valladolid, apenas dos años después de su regreso a la ACB. Bajo la dirección de Miki Vukovic, el entonces Pamesa Valencia sorprendió a todos al imponerse al Joventut Badalona por 89-75, convirtiéndose en el único debutante en la historia del torneo que ha logrado alzarse con el trofeo.

Aquel torneo destacó por un equipo liderado por figuras como Aaron Swinson y Nacho Rodilla. El triunfo en Valladolid no solo significó un título, sino también la clasificación para la Copa Saporta de 1999, dando al club la primera oportunidad de competir a nivel continental. Jugadores como Víctor Luengo, Reggie Fox, Berni Álvarez y Tim Perry formaron parte de aquel equipo emblemático para la entidad.

Valencia Basket y un camino tortuoso en la Copa del Rey

Sin embargo, desde aquel primer éxito en 1998, Valencia Basket ha tenido un camino irregular en esta competición, sin poder volver a levantar el trofeo. A pesar de ser habitual en el torneo, el equipo solo ha alcanzado la final en cuatro ocasiones posteriores, con derrotas frente a rivales como el Real Madrid en 2017, evidenciando que la Copa del Rey se les ha resistido a los taronja a lo largo de los años.

Aunque no ha sumado más Copas del Rey, el club ha logrado otros títulos importantes a nivel nacional, como la Liga ACB y la Supercopa en 2017 y 2025, así como trofeos internacionales de prestigio: cuatro Eurocups (2003, 2010, 2014 y 2019), que consolidan su relevancia en el baloncesto español y europeo.

Pedro Martínez: la Copa del Rey, una asignatura pendiente

A pesar de su brillante trayectoria en la ACB y los éxitos conseguidos con Valencia Basket, Pedro Martínez nunca ha logrado conquistar la Copa del Rey como entrenador del club taronja. Sus pasos por la competición copera han estado marcados por finales frustrantes, como la de 2017 ante el Real Madrid, donde el equipo cayó por 97-95, dejando en evidencia que la Copa siempre se le ha resistido.

A lo largo de su carrera, el técnico catalán ha vivido tropiezos dolorosos en la competición y alguna eliminación temprana, como con Gran Canaria. Aunque cuenta en su palmarés con títulos prestigiosos como la ACB, la Supercopa o la Eurocup, la Copa del Rey sigue siendo una asignatura pendiente para el entrenador de Valencia Basket.

El factor Roig Arena y cómo puede ser clave para Valencia Basket

El Roig Arena se ha convertido en un auténtico fortín para Valencia Basket desde su inauguración, mostrando cifras casi imbatibles en su estreno. Esta temporada, el equipo taronja ha disputado 24 partidos en casa entre la Liga Endesa y la Euroliga, sumando 21 victorias y solo 3 derrotas, de las cuales únicamente dos se produjeron con público en la grada.

Con la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, ser anfitrión en el Roig Arena puede marcar la diferencia para los taronja, ofreciendo un entorno donde se sentirán arropados y cómodos por sus aficionados. Frente a rivales exigentes, la ventaja de jugar ante su público podría ser determinante para Valencia Basket, que buscará lograr su segundo título en esta competición.

La maldición del anfitrión en la Copa del Rey

Valencia Basket llega a la Copa del Rey 2026 como anfitrión en el Roig Arena, pero lo hace frente a un obstáculo histórico: la maldición del anfitrión. Desde que se creó la ACB en 1983, solo dos equipos locales han logrado levantar el trofeo jugando en su propia ciudad: el CAI Zaragoza en 1984 y el Tau Cerámica en 2002.

Ningún otro anfitrión, por mucho que contara con su afición de lleno, ha podido convertir el factor cancha en una ventaja definitiva para alzarse con la Copa, un dato que convierte la edición de este año en un desafío extra para los taronja. El ejemplo más reciente lo tuvo Unicaja, que no cuajó un buen torneo en el Martín Carpena hace dos temporadas y el Real Madrid se alzó con el triunfo

Camino de Valencia Basket en la Copa del Rey 2026

Valencia Basket iniciará su camino en la Copa del Rey 2026 enfrentándose al Joventut Badalona en los cuartos de final, en un duelo que se disputará el jueves 19 de febrero a las 18:00 horas en el Roig Arena. El conjunto taronja buscará superar una eliminatoria exigente ante un rival con el que ya ha vivido precedentes coperos igualados, con una victoria para cada equipo en sus enfrentamientos históricos.

En caso de avanzar, el equipo valenciano se mediría en semifinales al ganador del cruce entre el Real Madrid y el Unicaja, lo que obligaría a los taronja a ganar tres partidos de máximo nivel para aspirar al título.