Unicaja se presenta a la Copa del Rey como el vigente campeón y con ganas de revalidar el título en Valencia. Para ello, el equipo de Ibon Navarro, que se medirá en cuartos de final al Real Madrid, deberá superar algunas circunstancias surgidas en los últimos días, como la lesión de uno de los puntales de la plantilla.

Ibon Navarro confirma que Alberto Díaz no jugará la Copa del Rey con Unicaja

Alberto Díaz no estará disponible para la Copa del Rey de Valencia. El base de Unicaja continúa avanzando en su proceso de recuperación, pero los plazos médicos hacen imposible que pueda llegar a tiempo a la cita copera. Aunque su evolución es positiva y el jugador se encuentra con buenas sensaciones, la lesión exige un periodo mínimo de tres semanas, lo que le deja fuera del torneo.

Ibon Navarro ha hablado de su situación en rueda de prensa y ha sido tajante sobre el estado del capitán cajista, despejando cualquier duda al respecto: “Alberto va bien, pero para la Copa está descartado. Son tres semanas mínimo. Olvidaos de Alberto”. El técnico vasco también ha afirmado que no tiene intención de correr riesgos innecesarios con uno de los pilares del equipo.

Alberto Díaz, su importancia en Unicaja y su sustituto

La importancia de Alberto Díaz en Unicaja va mucho más allá de los números. Su impacto se nota especialmente en defensa, donde marca el nivel de intensidad, anticipa líneas de pase y condiciona al base rival, pero también en ataque, donde destaca por su fiabilidad, su toma de decisiones y su capacidad para minimizar errores.

Ante su baja, el peso en la dirección recaerá principalmente en Kendrick Perry, llamado a asumir más balón y liderazgo, mientras que Justin Cobbs aparece como la alternativa natural para cubrir minutos y aportar experiencia y orden cuando el equipo lo necesite. Ninguno puede replicar exactamente el perfil defensivo y el impacto silencioso del capitán, pero entre ambos deberán repartir responsabilidades para que Unicaja compita en la Copa del Rey.

El camino inmediato de Unicaja en la Copa del Rey

Unicaja arrancará su participación en la Copa del Rey con un exigente cruce de cuartos de final ante el Real Madrid, en el partido que abrirá el torneo el jueves en el Roig Arena. El conjunto malagueño deberá superar al campeón de invierno si quiere seguir avanzando, sabiendo que el premio sería un puesto en las semifinales del sábado.