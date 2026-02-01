Era un secreto a voces que Unicaja Málaga tendría que acudir al mercado para incorporar un base con contrato temporal que cubriera la ausencia de Alberto Díaz. El jugador malagueño se lesionó en el duelo ante el Joventut en la Basketball Champions League y estará alrededor de un mes alejado de las pistas tras sufrir una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Según informa Chema de Lucas en su perfil de X, los despachos del club cajista tendrían ya muy encarrilada la llegada de su sustituto.

Justin Cobbs es el elegido por Unicaja Málaga

La baja de Alberto Díaz supone un contratiempo importante para Ibon Navarro, ya que prácticamente le descarta para la disputa de la Copa del Rey, donde Unicaja se medirá al Real Madrid en los cuartos de final. Con Kendrick Perry como único base puro disponible, la necesidad de acudir al mercado se convirtió en una prioridad absoluta. Aunque en las últimas horas se especuló con la opción de Lorenzo Brown, finalmente será Justin Cobbs el jugador elegido para reforzar el roster cajista en los próximos días.

ÚLTIMA HORA: El Unicaja ha fichado al estadounidense con pasaporte montenegrino Justin Cobbs (1.91 m.; 34 a.) para reforzar el puesto de base ante la baja de Alberto Díaz. Procede del Mersin turco, rival en la BCL.



Unicaja signs Justin Cobbs (1.91 m.; 34 y.o.) from Mersin as… — Chema de Lucas (@chemadelucas) February 1, 2026

El base, formado en la NCAA entre Minnesota y California, milita desde septiembre de 2024 en el Mersin MSK de la Basketbol Süper Ligi de Turquía. En la competición doméstica firma promedios de 10,6 puntos y 3,6 asistencias por partido, mientras que en la Basketball Champions League sus números descienden ligeramente hasta los 9,9 puntos y tres asistencias en los ocho encuentros disputados.

Justin Cobbs es un auténtico trotamundos del baloncesto. Dio el salto al profesionalismo en 2014 en Riga y, desde entonces, ha construido una carrera marcada por constantes experiencias internacionales en países como Francia, Turquía, Eslovenia, Montenegro y Japón, donde llegó a disputar una temporada con el Alvark Tokyo. El base estadounidense, con pasaporte montenegrino, un elemento importante para su fichaje, aterriza en Unicaja como refuerzo temporal para cubrir la baja de Alberto Díaz, aunque un impacto positivo podría abrirle la puerta a prolongar su estancia hasta el final de la temporada.

Primera experiencia en Liga Endesa

Ibon Navarro ratificó de manera pública que el club necesitaba acudir al mercado para reforzarse. “Vamos a incorporar a un jugador. Los próximos compromisos tanto en la ACB como en la BCL son clave y necesitamos a alguien que pueda integrarse de inmediato”, señaló el entrenador, subrayando que la llegada es para cubrir la posición de base.

Y Justin Cobbs será el nuevo fichaje, a falta de confirmación oficial. Desde 2014 ha recorrido distintos rincones del baloncesto europeo y asiático, pero su llegada a Unicaja Málaga supondrá la primera experiencia en la Liga Endesa para el internacional montenegrino. Justin Cobbs aterriza en la Costa del Sol con el objetivo de asumir un papel relevante desde la posición de base, tanto en la ACB como en la inminente Copa del Rey y en la Basketball Champions League, especialmente tras la última derrota sufrida ante el Joventut de Badalona.