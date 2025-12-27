El verano no era sencillo para Unicaja de Málaga. Su éxito en ACB en anteriores cursos parecía vivir su ocaso tras las salidas en el mercado de fichajes. A pesar de ello, la dirección deportiva se movió y sumó piezas que, por aquel entonces, parecían operaciones certeras. Chris Duarte tenía un caché importante, Xavier Castañeda venía creciendo o James Webb III tenía un pasado en Liga Endesa brillante.

Unicaja de Málaga recibe una comunicación inesperada en el mercado de fichajes ACB

Unicaja de Málaga parece mostrarse bastante activo en este mercado de fichajes invernal de la ACB. Una de las operaciones que tenía entre manos era la marcha de Xavier Castañeda. Força Lleida se había movido con celeridad y la operación era un hecho solo pendiente de formalismos. Sin embargo, el movimiento se ha caído por completo.

🚨El @flleida comunica al Unicaja que Xavier Castañeda no ha pasado el reconocimiento médico



No es un rumor, el propio Unicaja de Málaga, en un comunicado oficial, ha relatado la situación vivida. En palabras del club cajista, la entidad ha recibido una comunicación de Força Lleida que afirmaba que el jugador Xavier Castañeda no había superado el reconocimiento médico y que, por tanto, la operación entre combinados ACB no se completaba. Según el cuadro malagueño, dentro del conjunto no se tenía constancia de ninguna lesión y se investigará el caso.

¿Qué implica esta circunstancia para el adiós de Xavier Castañeda?

Más allá de lo que implica para Xavier Castañeda y para el propio Unicaja de Málaga en lo relativo a la presente operación, el tema tiene más aristas. El movimiento del mercado de fichajes entre equipos ACB no solo deja al conjunto sin liberar espacio salarial y de plantilla en el corto plazo, sino que puede dificultar a futuro, sobre todo cuando ya ha llegado un sustituto.

No es el primer caso de jugador que no pasa el reconocimiento y, en muchas ocasiones, estas circunstancias hacen que su mercado de fichajes posterior se complique. Los equipos, tras ver el ‘fracaso’ anterior, miran con mucha más lupa el movimiento, tanto la parte física del jugador, como el dinero que invierten. Por ello, para Unicaja de Málaga, que tiene cierta prisa por darle vía libre, puede ser un problema.