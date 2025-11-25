A falta de superar el reconocimiento médico, Unicaja Málaga y su entrenador Ibon Navarro suman un nuevo jugador a la plantilla, que se perfila como una pieza interesante para la temporada 2025-26. El anuncio, muy esperado, confirma la incorporación de Augustine Rubit, procedente del Lietkabelis lituano, donde promediaba 14 puntos y 6,2 rebotes en la LKL, elevando su rendimiento a 15 puntos por partido en la Eurocup. Esta será la primera experiencia del jugador de Houston en la ACB.

Tándem entre Augustine Rubit y Andrea Trinchieri en Euroliga

Durante la década pasada, Bamberg Baskets, club de la región de Baviera, se consolidó como un habitual en la Euroliga, alcanzando en dos ocasiones el Top 16 de la máxima competición continental (2012-13 y 2015-16). Fue una etapa destacada en la historia del equipo, con Andrea Trinchieri como figura clave, ya que el entrenador italiano dirigió a Brose Baskets de Bamberg entre 2014 y 2018.

Durante aquellos años, las oficinas del club buscaron reforzarse con jugadores procedentes de Estados Unidos, y uno de ellos fue Augustine Rubit, que llegó a Bamberg desde Ratiopharm Ulm. El ala-pívot, formado en South Alabama, conoce a la perfección la liga alemana, donde ha defendido los colores de hasta cinco equipos distintos. Durante la temporada en la que coincidió con Trinchieri en Bamberg, Rubit promedió 10 puntos y 4,7 rebotes en Euroliga.

Años después, Trinchieri se incorporó al banquillo del FC Bayern y, ya en Múnich, solicitó la llegada de Augustine Rubit al proyecto. Ambos coincidieron durante dos temporadas en Euroliga, en las que el jugador del estado de Texas firmó actuaciones destacadas: promedió 10,5 puntos y 4,9 rebotes en la temporada 2021-22, elevando sus cifras a 10,9 puntos y 4 rebotes al curso siguiente.

🎩 Talento y potencia para el juego interior…

Su versatilidad para actuar en distintas posiciones, su capacidad anotadora y su profundo conocimiento del baloncesto europeo convierten a Rubit en un fichaje muy atractivo para Unicaja Málaga. Es un interior de estatura limitada (2,03), pero compensa con velocidad, colocación y fuerza física. Muy ágil, se destaca como uno de los mejores reboteadores ofensivos en Europa de los últimos años. Llega para ocupar el lugar de Kravish y se espera que debute tras los compromisos de las selecciones en las ventanas FIBA.