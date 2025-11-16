Unicaja ha sido uno de los protagonistas del mercado ACB en las últimas semanas debido a las lesiones y al rendimiento irregular de algunos fichajes. El club cajista ha rastreado las opciones en el juego interior y ha llegado a un acuerdo con un jugador destacado en Eurocup que llegaría en plena forma y con expectativas de tener un rol importante en la plantilla. A falta de saber si habrá más incorporaciones, Ibon Navarro ya tendría el refuerzo en la pintura que deseaba.

Augustine Rubit, a un paso de confirmar su fichaje por Unicaja

El Unicaja tiene prácticamente cerrado el fichaje de Augustine Rubit, quien llegará para cubrir la baja de David Kravish, lesionado de gravedad y que se mantendrá en el dique seco durante un largo periodo de tiempo. El veterano ala-pívot estadounidense, de 36 años, aportará al equipo polivalencia en el juego interior, ya que puede jugar tanto de ‘4’ como de ‘5’. El americano aterrizará en el Martín Carpena tras una destacada temporada en el Lietkabelis lituano, donde promedió 15,6 puntos y 4,3 rebotes en Eurocup.

Con una amplia trayectoria en la Euroliga y experiencia en equipos como Bayern Múnich, Zalgiris Kaunas y Olympiacos, Rubit reforzará la presencia física y la intensidad del Unicaja en la pintura. El club malagueño confía en que su incorporación tenga una adaptación inmediata y ayude a estabilizar al equipo después de un inicio de temporada con resultados irregulares en ACB.

¿Cuándo llegará Augustine Rubit a Unicaja?

Aunque su fichaje está prácticamente cerrado y solo falta el anuncio oficial, Augustine Rubit será jugador de Unicaja a partir del 23 de noviembre, cuando se active su salida del Lietkabelis lituano. Hasta esa fecha seguirá disputando algunos partidos con su actual equipo, incluidos encuentros de la liga local y de Eurocup, antes de trasladarse a Málaga para pasar el reconocimiento médico y ponerse a las órdenes de Ibon Navarro.

El interior estadounidense llegará al conjunto malagueño en buen estado de forma y con ritmo competitivo, una de las premisas que buscaba la dirección deportiva para cubrir la importante baja de Kravish. Su incorporación dotará de más soluciones tácticas a la plantilla y de la polivalencia que necesitaba el equipo.

Últimos partidos de Augustine Rubit en Eurocup antes de llegar a Unicaja