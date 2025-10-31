Tras un inicio aprobado de Unicaja en todas las competiciones, el equipo de Ibon Navarro no atraviesa su mejor momento en la última semana y acumula dos derrotas consecutivas en ACB contra La Laguna Tenerife y Barça Basket. Estas dudas en algunos fichajes y jugadores importantes, que provocan pérdida de confianza en el proyecto, se une la enfermería, donde la lesión de Kravish ha supuesto un duro golpe para el cuadro cajista, que sigue buscando un sustituto en el mercado.

Ibon Navarro da detalles sobre el fichaje urgente en Unicaja

Unicaja continúa rastreando el mercado de fichajes en busca de un pívot que cubra la lesión de David Kravish, que estará cuatro meses en el dique seco. En la rueda de prensa posterior a la última victoria en BCL contra Filou Oostend, Ibon Navarro reconoció que la situación no es sencilla, ya que varios equipos de Euroliga también buscan un interior de ese perfil, lo que dificulta acceder a los mejores jugadores en ese puesto.

El entrenador cajista aseguró que la prioridad es encontrar un jugador que se adapte al grupo lo más rápido posible, aunque no reúna todas las características deseadas: “Ficharemos al mejor que podamos y veremos cómo encajarlo”. En este tiempo donde no ha llegado todavía el fichaje deseado, jugadores como Butajevas o Tyson Pérez están asumiendo más protagonismo en la pintura para mantener la solidez del conjunto malagueño.

Las características del pívot que busca como fichaje Unicaja

Según apunta Málaga Hoy, la dirección deportiva, liderada por Juanma Rodríguez y Asier Alonso, ya ha marcado las directrices del perfil del nuevo pívot que tiene que fichar Unicaja. El interior ha de reunir las siguientes características: presencia física, experiencia y capacidad para adaptarse rápidamente al sistema de Ibon Navarro para tener un impacto inmediato en el equipo. En estos parámetros, aparecen varios nombres encima de la mesa que aún no han trascendido.

A pesar de las limitaciones económicas y de estar detrás de varios clubes de Euroliga en la carrera por un pívot, el conjunto malagueño tiene margen presupuestario para afrontar una operación de fichaje y confía en cerrar un refuerzo en los próximos días. Tal y como ha informado el medio citado anteriormente, el plan de la dirección deportiva es aprovechar la próxima semana, sin encuentros oficiales, para facilitar la llegada y adaptación del nuevo jugador.

Plantilla Unicaja 2025-26

BASES: Alberto Díaz, Kendrick Perry, Manuel Trujillo, Xavier Castañeda

ESCOLTAS: Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic

ALEROS: Jonathan Barreiro, Chris Duarte

ALA-PÍVOTS: James Webb III, Tyson Pérez, Emir Sulejmanovic, Killian Tillie

PÍVOTS: Olek Balcerowski, David Kravish